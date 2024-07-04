Викиди парникових газів Google зросли на 50% — це пов'язано з розробками ШІ

Чоловік користується пошуковиком Google. Фото: Canva

Американська технологічна компанія Google заявила про збільшення кількості парникових викидів майже вдвічі за останні п'ять років. Це пов'язано з розробками штучного інтелекту.

Про це йдеться в екологічному звіті Google, опублікованому в вівторок, 2 липня.

Читайте також:

Чому зросли викиди парникових газів Google

Згідно зі щорічним звітом Google, документ повинен був демонструвати прогрес компанії на шляху до досягнення самопроголошеної мети стати вуглецево-нейтральною до 2030 року. Натомість компанія упродовж останніх п'яти років лише збільшує викиди парникових газів.

У звіті йдеться про те, що 2023 року Google спричинила викиди 14,3 мільйона метричних тонн вуглекислого газу, що на 48% більше, ніж 2019 року, і на 13% більше, ніж 2018 року.

"Цей результат в першу чергу пов’язаний зі збільшенням енергоспоживання центрів обробки даних та викидів у ланцюжку постачання. Оскільки ми продовжуємо інтегрувати штучний інтелект у наші продукти, скорочення викидів може бути складним завданням через зростання попиту на енергію, пов’язане з очікуваним збільшенням наших інвестицій у технічну інфраструктуру", — пояснили в компанії.

Чим небезпечні викиди парникових газів

Парникові гази — це гази, такі як вуглекислий газ, метан, окис азоту, гідрофторвуглевод, перфторвуглевод та гексафторид сірки, які здатні утримувати тепло в атмосфері Землі. Це називається парниковим ефектом — коли енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, бо затримується в молекулах парникових газів.

Схема парникового ефекту. Фото: Robert A. Rohde

Таким чином шкідливі викиди в повітря збільшують ризик виникнення засух, спричиняють більші опади та виникнення повеней. Крім того, парникові гази є причиною частих лісових пожеж та підняття рівня морів, до того ж через них шторми стають сильнішими. Також ці речовини загрожують запасам прісної води, сільському господарству та дикій природі.

Своєю чергою за прогнозом ООН, можливе підвищення середньої температури Землі на +1,5 °C до 2025 року спричинить підняттю рівня Світового океану на 25 см у зв'язку з таненням льодовиків.

Google та штучний інтелект

Нагадаємо, що нещодавно Google представив оновлену концепцію свого пошукового сервісу, покращеного за допомогою штучного інтелекту.

Водночас компанія-розробниця штучного інтелекту ChatGPT — OpenAI анонсувала власну пошукову систему. Штат компанії вже назвав свій проєкт "вбивцею Google".