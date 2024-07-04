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Или ИИ, или экология — почему Google увеличивает выбросы парниковых газов

4 июля 2024 04:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выбросы парниковых газов Google выросли на 50% — это связано с разработками ИИ
Мужчина пользуется поисковиком Google. Фото: Canva
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американская технологическая компания Google заявила об увеличении количества парниковых выбросов почти вдвое за последние пять лет. Это связано с разработкой искусственного интеллекта.

Об этом говорится в экологическом отчете Google, опубликованном во вторник, 2 июля.

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Почему выросли выбросы парниковых газов Google

Согласно ежегодному отчету Google, документ должен был демонстрировать прогресс компании на пути к достижению самопровозглашенной цели стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Зато компания за последние пять лет только увеличивает выбросы парниковых газов.

В отчете говорится, что в 2023 году Google повлекла за собой выбросы 14,3 миллиона метрических тонн углекислого газа, что на 48% больше, чем в 2019 году, и на 13% больше, чем в 2018 году.

"Этот результат в первую очередь связан с увеличением энергопотребления центров обработки данных и выбросов в цепочке поставок. Поскольку мы продолжаем интегрировать искусственный интеллект в наши продукты, сокращение выбросов может быть сложной задачей из-за роста спроса на энергию, связанного с ожидаемым увеличением наших инвестиций в техническую инфраструктуру", — пояснили в компании.

Чем опасны выбросы парниковых газов

Парниковые газы — газы, такие как углекислый газ, метан, окись азота, гидрофторуглевод, перфторуглевод и гексафторид серы, которые способны удерживать тепло в атмосфере Земли. Это называется парниковым эффектом — когда энергия солнечных лучей, отражаясь от поверхности, не может вернуться в космос, потому что задерживается в молекулах парниковых газов.

Что такое парниковые газы и парниковый эффект
Схема парникового эффекта. Фото: Robert A. Rohde

Таким образом, вредные выбросы в воздух увеличивают риск возникновения засух, вызывают большие осадки и наводнения. Кроме того, парниковые газы являются причиной частых лесных пожаров и повышения уровня морей, к тому же из-за них штормы становятся сильнее. Эти вещества угрожают запасам пресной воды, сельскому хозяйству и дикой природе.

В свою очередь, по прогнозу ООН, возможное повышение средней температуры Земли на +1,5 °C к 2025 году повлечет за собой повышение уровня Мирового океана на 25 см в связи с таянием ледников.

Google и искусственный интеллект

Напомним, что недавно Google представил обновленную концепцию своего поискового сервиса, улучшенного с помощью искусственного интеллекта.

В то же время компания-разработчик искусственного интеллекта ChatGPT — OpenAI анонсировала собственную поисковую систему. Штат компании уже назвал свой проект "убийцей Google".

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