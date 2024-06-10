Apple збирається вступити у перегони ШІ та обігнати лідерів Nvidia, Google та Samsung

Генеральний директор американської корпорації Apple Тім Кук. Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експерти очікують, що щорічна Всесвітня конференція розробників Apple, яка проходитиме з 10 по 14 червня, ознаменує перехід компанії до генеративного штучного інтелекту. Очікується, що ця подія стане такою ж революційною, як винахід iPhone.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Як зазначається, на конференції традиційно анонсується наступна версія iOS. Презентація штучного інтелекту, який буде вбудований в iPhone та інші продукти Apple, стане найважливішим моментом на заході.

Очікується, що наступне покоління програмного забезпечення Apple буде оснащено безліччю функцій штучного інтелекту, які, ймовірно, зроблять досить незграбного віртуального помічника Siri розумнішим. Крім того, очікується, що використання ШІ стане можливим у галереях, музичному плеєрі, текстових повідомленнях і, можливо, навіть у створенні смайлів на льоту.

Наразі Apple не надала жодних попередніх подробиць про захід, який відбудеться у штаб-квартирі компанії в Купертіно, штат Каліфорнія. Втім генеральний директор компанії Тім Кук протягом останнього часу давав чіткі натяки на те, що Apple готова розкрити свої грандіозні плани виходу на ринок, який сприяв галузевому буму протягом останніх двох років.

Чому компанії жорстко конкурують у сфері ШІ

Завдяки одержимості штучним інтелектом провідний виробник чіпів, що лежать в основі цієї технології, компанія Nvidia, збільшила свою ринкову вартість приблизно з 300 мільярдів доларів наприкінці 2022 року до приблизно 3 трильйонів доларів. Стрімкий стрибок дозволив Nvidia минулого тижня ненадовго обійти Apple, ставши другою за вартістю компанією в США. На початку цього року Microsoft також затьмарила виробника iPhone завдяки своєму поки що успішному просуванню в області штучного інтелекту.

Втім, аналітики все більше стурбовані тим, що Apple може занадто сильно відставати в перегонах штучного інтелекту. Ця стурбованість посилюється нетипово тривалим спадом продажів компанії. І Google, і Samsung вже випустили моделі смартфонів, в яких функції штучного інтелекту є їхньою головною "фішкою".

Проте деякі аналітики розглядають поточну конференцію як потенційний трамплін, який катапультує Apple у нову фазу активного зростання. Вони вважають, що запровадження штучного інтелекту в комп'ютери iPhone, iPad і Mac принесе Apple додаткову ринкову вартість від 450 до 600 мільярдів доларів.

"Конференція в понеділок є найважливішою подією для Apple за більш ніж десятиліття, оскільки в центрі уваги необхідність надати розробникам і споживачам генеративний набір технологій штучного інтелекту", — зазначив аналітик інвестиційної фірми Wedbush Securities Ден Айвз.

Тим часом ChatGPT OpenAI стає все більш говірким — настільки, що нещодавно він викликав звинувачення в навмисному копіюванні глосу Скарлетт Йоханссон. Google минулого місяця анонсувала "агента" штучного інтелекту під назвою Astra, який може бачити та запам'ятовувати речі.

Крім використання ШІ для покращення Siri, Apple може також об'єднатися з OpenAI, щоб перенести деякі елементи ChatGPT на iPhone.

Це буде другий рік поспіль, коли Apple викликає ажіотаж на своїй конференції розробників, використовуючи її для того, щоб ознаменувати свій вхід до модної технології, до якої вже проникли інші компанії.

Минулого року Apple представила ранню версію своєї гарнітури змішаної реальності Vision Pro, яка була випущена лише на початку цього року і мала ціну 3500 доларів, що було основною перешкодою на шляху до успіху. Проте, прагнення Apple до змішаної реальності, доповнене тим, що вона називає "просторовими обчисленнями", дає надію, що те, що зараз є нішевою технологією, перетвориться на величезний ринок.

Частково оптимізм випливає з того, що Apple випускала технології пізніше за інших, а потім використовувала елегантний дизайн та послуги у поєднанні з блискучими маркетинговими кампаніями, щоб подолати свій пізній початок та розкрити нові тенденції.

При цьому, впровадження штучного інтелекту в iPhone, швидше за все, порушить проблеми конфіденційності — тему, в якій Apple доклала всіх зусиль, Компанія переконала свою лояльну клієнтську базу в тому, що їй можна довіряти, що вона не надто глибоко вдивлятиметься в їх особисте життя.

Один зі способів, за допомогою якого Apple може запевнити споживачів у тому, що iPhone не використовуватиметься для стеження за ними, — це використовувати власну технологію чіпів, щоб більшість функцій на основі штучного інтелекту виконувались на самому пристрої, а не у віддалених центрах обробки даних. Вибір цього шляху також допоможе захистити прибуток Apple, оскільки технологія штучного інтелекту в "хмарі" коштує набагато дорожче, ніж коли вона запускається виключно на пристрої.

Нагадаємо, Microsoft представила нові комп'ютери зі штучним інтелектом. Таким чином компанія прагне конкурувати з Alphabet та Apple у впровадженні нових розробок для бізнесу.

Також ми писали, що Apple працює над чипами штучного інтелекту. Проєкт під кодовою назвою Project ACDC (Apple Chips in Data Center) спрямований на використання досвіду Apple у розробці чипів для її серверної інфраструктури.