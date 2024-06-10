Apple собирается вступить в гонку ИИ и обогнать лидеров Nvidia, Google и Samsung

Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук. Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Эксперты ожидают, что ежегодная Всемирная конференция разработчиков Apple, которая пройдет с 10 по 14 июня, ознаменует переход компании к генеративному искусственному интеллекту. Ожидается, что это событие станет таким же революционным, как изобретение iPhone.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Как отмечается, на конференции традиционно анонсируется следующая версия iOS. Презентация искусственного интеллекта, который будет встроен в iPhone и другие продукты Apple, станет самым важным моментом на мероприятии.

Ожидается, что следующее поколение программного обеспечения Apple будет оснащено множеством функций искусственного интеллекта, которые, вероятно, сделают довольно неуклюжего виртуального помощника Siri умнее. Кроме того, ожидается, что использование ИИ станет возможным в галереях, музыкальном проигрывателе, текстовых сообщениях и, возможно, даже в создании смайлов на лету.

Apple не предоставила никаких предварительных подробностей о мероприятии, которое состоится в штаб-квартире компании в Купертино, штат Калифорния. Впрочем, генеральный директор компании Тим Кук в течение некоторого времени давал четкие намеки на то, что Apple готова раскрыть свои грандиозные планы выхода на рынок, который способствовал отраслевому буму в течение последних двух лет.

Почему компании жестко конкурируют в сфере ИИ

Благодаря одержимости искусственным интеллектом ведущий производитель чипов, лежащих в основе этой технологии, компания Nvidia увеличила свою рыночную стоимость примерно с 300 миллиардов долларов в конце 2022 года до примерно 3 триллионов долларов. Стремительный скачок позволил Nvidia на прошлой неделе ненадолго обойти Apple, став второй по стоимости компанией в США. В начале этого года Microsoft также затмила производителя iPhone благодаря своему пока успешному продвижению в области искусственного интеллекта.

Впрочем, аналитики все больше озабочены тем, что Apple может слишком сильно отставать в гонке быстро меняющегося искусственного интеллекта. Эта обеспокоенность усугубляется нетипично продолжительным спадом продаж компании. И Google и Samsung уже выпустили модели смартфонов, в которых функции искусственного интеллекта являются их главной "фишкой".

Однако некоторые аналитики рассматривают текущую конференцию как потенциальный трамплин, катапультирующий Apple в новую фазу активного роста. Они полагают, что внедрение искусственного интеллекта в компьютеры iPhone, iPad и Mac принесет Apple дополнительную рыночную стоимость от 450 до 600 миллиардов долларов.

"Конференция в понедельник является важнейшим событием для Apple за более чем десятилетие, поскольку в центре внимания необходимость предоставить разработчикам и потребителям генеративный набор технологий искусственного интеллекта", — отметил аналитик инвестиционной фирмы Wedbush Securities Дэн Айвз.

Тем временем ChatGPT OpenAI становится все более разговорчивым — настолько, что недавно он вызвал обвинения в преднамеренном копировании глосса Скарлетт Йоханссон. Google в прошлом месяце анонсировала "агента" искусственного интеллекта под названием Astra, который может видеть и запоминать вещи.

Помимо использования ИИ для улучшения Siri, Apple может также объединиться с OpenAI, чтобы перенести некоторые элементы ChatGPT на iPhone.

Это будет второй год подряд, когда Apple вызывает ажиотаж на своей конференции разработчиков, используя ее для того, чтобы ознаменовать свой вход в модную технологию, в которую уже проникли другие компании.

В прошлом году Apple представила раннюю версию своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая была выпущена только в начале этого года и имела цену 3500 долларов, что являлось основным препятствием на пути к успеху. Однако стремление Apple к смешанной реальности, дополненное тем, что она называет "пространственными вычислениями", дает надежду, что то, что сейчас является нишевой технологией, превратится в огромный рынок.

Частично оптимизм вытекает из того, что Apple выпускала технологии позже других, а затем использовала элегантный дизайн и услуги в сочетании с блестящими маркетинговыми кампаниями, чтобы преодолеть свое позднее начало и раскрыть новые тенденции.

При этом внедрение искусственного интеллекта в iPhone, скорее всего, поднимет проблемы конфиденциальности — тему, в которой Apple приложила все усилия. Компания убедила свою лояльную клиентскую базу в том, что ей можно доверять, что она не слишком глубоко всматривается в их личную жизнь.

Один из способов, с помощью которого Apple может заверить потребителей в том, что iPhone не будет использоваться для слежения за ними, — использовать собственную технологию чипов, чтобы большинство функций на основе искусственного интеллекта выполнялись на самом устройстве, а не в удаленных центрах обработки данных. Выбор этого пути также поможет защитить прибыль Apple, поскольку технология искусственного интеллекта в "облаке" стоит гораздо дороже, чем когда она запускается исключительно на устройстве.

Напомним, Microsoft представила новые компьютеры с искусственным интеллектом. Таким образом, компания стремится конкурировать с Alphabet и Apple во внедрении новых разработок для бизнеса.

Также мы писали, что Apple работает над чипами искусственного интеллекта. Проект под кодовым названием Project ACDC (Apple Chips in Data Center) направлен на использование опыта Apple в разработке чипов для его серверной инфраструктуры.