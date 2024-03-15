Asus випустила смартфон Zenfone 11 Ultra: потужний конкурент топовим Samsung та Xiaomi

Нове покоління Zenfone підросло у розмірах. Фото: Asus

Офіційно дебютував смартфон Asus Zenfone 11 Ultra, який показав важливу зміну напрямку розвитку основної лінійки Zenfone. Телефон більше не має компактних розмірів, як раніше, він оснащений потужним чипсетом та всіма новітніми технологіями штучного інтелекту.

Про це повідомив GSMarena.

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Насправді Zenfone 11 Ultra має такий самий розмір, як й ігровий смартфон Asus ROG Phone 8 Pro, хоча його дизайн був змінений, адже він орієнтований на більш масову аудиторію. Телефон отримав найсучасніший чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Екран та камери

6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей має роздільну здатність Full HD+ та частоту оновлення до 144 Гц. Пікова яскравість складає 2500 ніт, а панель захищена склом Gorilla Glass Victus 2. Має єдиний отвір для камери на 32 МП.

Вперше в лінійці Zenfone з 2021 року на задній панелі 11 Ultra встановлено потрійну камеру: основну 50 МП, надширококутну 13 МП та телефото 32 МП з 3-кратним оптичним зумом.

Фото: Asus

Штучний інтелект

ШІ покращує боке в режимі портретної зйомки та допомагає відстежувати обличчя об'єкта. Серед інших особливостей — транскрипція звуків, переклад дзвінків, шумозаглушення та шпалери зі штучним інтелектом.

Акумулятор

Телефон має батарею має акумулятор 5500 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 65 Вт та бездротову, потужністю 15 Вт.

Інші характеристики

3,5 мм аудіороз'єм;

порт USB-C;

Bluetooth 5.4;

Wi-Fi 7.

Ціни

12 ГБ/256 ГБ — 1000 євро.

16 ГБ/512 ГБ — 1100 євро.

Раніше Asus ROG Phone 7 Ultimate очолив рейтинг флагманів, які найдовше працюють без підзарядки. Також Asus Zenfone 10 увійшов до трійки найкращих компактних смартфонів.