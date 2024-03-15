Asus выпустила смартфон Zenfone 11 Ultra: мощный конкурент топовым Samsung и Xiaomi

Новое поколение Zenfone подросло в размерах. Фото: Asus

Официально дебютировал смартфон Asus Zenfone 11 Ultra, показавший важное изменение направления развития основной линейки Zenfone. У телефона больше нет компактных размеров, как раньше, он оснащен мощным чипсетом и всеми новейшими технологиями искусственного интеллекта.

Об этом сообщил GSMarena.

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На самом деле, Zenfone 11 Ultra имеет такой же размер, как и игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro, хотя его дизайн был изменен, ведь он ориентирован на более массовую аудиторию. Телефон получил самый современный чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Экран и камеры

6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Пиковая яркость составляет 2500 нит, а панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2. Имеет единственное отверстие для камеры на 32 МП.

Впервые в линейке Zenfone с 2021 года на задней панели 11 Ultra установлена тройная камера: основная 50 МП, сверхширокоугольная 13 МП и телефото 32 МП с 3-кратным оптическим зумом.

Фото: Asus

Искусственный интеллект

ИИ улучшает боке в режиме портретной съемки и помогает отслеживать лицо объекта. Среди других особенностей — транскрипция звуков, перевод звонков, шумоподавления и обои с искусственным интеллектом.

Аккумулятор

Телефон имеет батарею с аккумулятором 5500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную, мощностью 15 Вт.

Другие характеристики

3,5 мм аудиоразъем;

порт USB-C;

Bluetooth 5.4;

Wi-Fi 7.

Цены

12 ГБ/256 ГБ — 1000 евро.

16 ГБ/512 ГБ — 1100 евро.

Ранее Asus ROG Phone 7 Ultimate возглавил рейтинг флагманов, дольше всех работающих без подзарядки. Также Asus Zenfone 10 вошел в тройку лучших компактных смартфонов.