Asus выпустила смартфон Zenfone 11 Ultra: мощный конкурент топовым Samsung и Xiaomi

Asus выпустила смартфон, который будет конкурировать с флагманами Samsung и Xiaomi
Официально дебютировал смартфон Asus Zenfone 11 Ultra, показавший важное изменение направления развития основной линейки Zenfone. У телефона больше нет компактных размеров, как раньше, он оснащен мощным чипсетом и всеми новейшими технологиями искусственного интеллекта.
Об этом сообщил GSMarena.
На самом деле, Zenfone 11 Ultra имеет такой же размер, как и игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro, хотя его дизайн был изменен, ведь он ориентирован на более массовую аудиторию. Телефон получил самый современный чипсет Snapdragon 8 Gen 3.
Экран и камеры
6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Пиковая яркость составляет 2500 нит, а панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2. Имеет единственное отверстие для камеры на 32 МП.
Впервые в линейке Zenfone с 2021 года на задней панели 11 Ultra установлена тройная камера: основная 50 МП, сверхширокоугольная 13 МП и телефото 32 МП с 3-кратным оптическим зумом.
Искусственный интеллект
ИИ улучшает боке в режиме портретной съемки и помогает отслеживать лицо объекта. Среди других особенностей — транскрипция звуков, перевод звонков, шумоподавления и обои с искусственным интеллектом.
Аккумулятор
Телефон имеет батарею с аккумулятором 5500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную, мощностью 15 Вт.
Другие характеристики
- 3,5 мм аудиоразъем;
- порт USB-C;
- Bluetooth 5.4;
- Wi-Fi 7.
Цены
- 12 ГБ/256 ГБ — 1000 евро.
- 16 ГБ/512 ГБ — 1100 евро.
Ранее Asus ROG Phone 7 Ultimate возглавил рейтинг флагманов, дольше всех работающих без подзарядки. Также Asus Zenfone 10 вошел в тройку лучших компактных смартфонов.
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