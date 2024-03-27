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Батько чи мати — вчені дізналися, від кого діти успадковують інтелект насправді

27 березня 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Від кого діти успадковують інтелект насправді — науковці знайшли відповідь
Дівчинка на столі читає книжку. Фото: Pexels
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Інтелект є важливішим за будь-які знання та навички, адже саме він наділяє нас змогою сприймати, розуміти, думати критично, аналізувати, адаптуватися та приймати обґрунтовані рішення. Завдяки інтелекту людина може вдосконалювати свої навички, здобувати нові знання, розвивати творчий потенціал і реалізовувати свої задуми. Вже багато років науковці доводять, що інтелект тією чи іншою мірою передається у спадок.

А наразі з'ясувалося, що один з батьків відіграє ключову роль у цьому процесі, пише Psychology-spot.

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Варто зауважити, що різні вчені світу, у тому числі біологи, генетики та соціологи, досліджували це питання не одне десятиліття, перш ніж ухвалити остаточне рішення. 

Тож, наразі науковий світ дотримується думки, що інтелект дитини визначається спадковими факторами приблизно на 40–60%. Решта залежить від впливу середовища.

Причому, як показали кілька досліджень на мишах, діти з більшою ймовірністю успадкують інтелект саме від матері, оскільки гени інтелекту розташовані на Х-хромосомі. Х-хромосома батька теж має ген інтелекту, проте він дезактивується. 

Щобільше, з'ясувалося, що гени батька, як правило, відповідають за сексуальну поведінку, ступінь агресивності, харчову поведінку. А ось за когнітивні функції відповідають мамині гени: мислення, аналітичні здібності, прогнозування тощо.  

 

Від кого діти успадковують інтелект насправді — науковці знайшли відповідь
Х-хромосома та гени. Зображення: flickr.com

Ці висновки були підкріплені також масштабним науковим опитуванням молодих людей віком від 14 до 22 років, які належали до різних соціально-економічних груп. Воно показало, що хоч у всіх опитаних була різна освіта, раса, національність, їх інтелект відрізнявся від маминого максимум на 15 пунктів.

Водночас вчені підкреслюють, генетика відповідає за деяку частину інтелекту, а за іншу відповідає зовнішнє середовище, включаючи зв'язок з батьками на ранніх стадіях розвитку.

Доведено, що діти, у яких розвивається міцний зв'язок зі своїми матерями, до двох років розвивають здатність грати в складні ігри, стають наполегливішими та краще вирішують логічні завдання.

Тож, якщо інтелект, яким ви володієте, приніс вам користь, не забудьте подякувати за це своїй матусі. 

Раніше ми писали, що вчені створили імітацію людського мозку, використовуючи нанодроти. 

Нагадаємо, ми розповідали, науковці розробили новітню технологію, за допомогою якої можна читати думки людини

Також ми повідомляли, що вчені хочуть виростити людину у штучній матці.

діти
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дослідження
інтелект
батьки
генетика

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