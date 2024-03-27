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Отец или мать — ученые узнали, от кого дети наследуют интеллект на самом деле

27 марта 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
От кого дети наследуют интеллект на самом деле — ученые нашли ответ
Девочка на столе читает книгу. Фото: Pexels
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Интеллект важнее любых знаний и навыков, ведь именно он наделяет нас возможностью воспринимать, понимать, думать критически, анализировать, адаптироваться и принимать обоснованные решения. Благодаря интеллекту, человек может совершенствовать свои навыки, приобретать новые знания, развивать творческий потенциал и реализовывать свои замыслы. Уже многие годы ученые доказывают, что интеллект в той или иной степени передается по наследству.

На данный момент выяснилось, что один из родителей играет ключевую роль в этом процессе, пишет Psychology-spot.

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Следует заметить, что разные ученые мира, в том числе биологи, генетики и социологи, исследовали этот вопрос не одно десятилетие, прежде чем принять окончательное решение.

Поэтому научный мир придерживается мнения, что интеллект ребенка определяется наследственными факторами примерно на 40-60%. Остальное зависит от воздействия среды.

Причем, как показали несколько исследований на мышах, дети с большей вероятностью унаследуют интеллект именно от матери, поскольку гены интеллекта расположены на Х-хромосоме. Х-хромосома отца тоже имеет ген интеллекта, но он дезактивируется.

Более того, выяснилось, что гены отца, как правило, отвечают за сексуальное поведение, степень агрессивности, пищевое поведение. А вот за когнитивные функции отвечают мамины гены: мышление, аналитические способности, прогнозирование и т.д.

 

От кого дети наследуют интеллект на самом деле – ученые нашли ответ
Х-хромосома и гены. Изображение: flickr.com

Эти выводы были подкреплены также масштабным научным опросом молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, принадлежавших к разным социально-экономическим группам. Он показал, что хоть у всех опрошенных было разное образование, раса, национальность, их интеллект отличался от маминого максимум на 15 пунктов.

В то же время ученые подчеркивают, что генетика отвечает за некоторую часть интеллекта, а за другую часть отвечает внешняя среда, включая связь с родителями на ранних стадиях развития.

Доказано, что дети, у которых развивается крепкая связь со своими матерями, до двух лет развивают способность играть в сложные игры, становятся более упорными и лучше решают логические задачи.

Итак, если интеллект, которым вы владеете, принес вам пользу, не забудьте поблагодарить за это свою мамочку.

Ранее мы писали, что ученые создали имитацию человеческого мозга, используя нанопровода.

Напомним, мы рассказывали, ученые разработали новейшую технологию, с помощью которой можно читать мысли человека.

Также мы сообщали, что ученые хотят вырастить человека в искусственной матке.

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