От кого дети наследуют интеллект на самом деле — ученые нашли ответ

Девочка на столе читает книгу. Фото: Pexels

Интеллект важнее любых знаний и навыков, ведь именно он наделяет нас возможностью воспринимать, понимать, думать критически, анализировать, адаптироваться и принимать обоснованные решения. Благодаря интеллекту, человек может совершенствовать свои навыки, приобретать новые знания, развивать творческий потенциал и реализовывать свои замыслы. Уже многие годы ученые доказывают, что интеллект в той или иной степени передается по наследству.

На данный момент выяснилось, что один из родителей играет ключевую роль в этом процессе, пишет Psychology-spot.

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Следует заметить, что разные ученые мира, в том числе биологи, генетики и социологи, исследовали этот вопрос не одно десятилетие, прежде чем принять окончательное решение.

Поэтому научный мир придерживается мнения, что интеллект ребенка определяется наследственными факторами примерно на 40-60%. Остальное зависит от воздействия среды.

Причем, как показали несколько исследований на мышах, дети с большей вероятностью унаследуют интеллект именно от матери, поскольку гены интеллекта расположены на Х-хромосоме. Х-хромосома отца тоже имеет ген интеллекта, но он дезактивируется.

Более того, выяснилось, что гены отца, как правило, отвечают за сексуальное поведение, степень агрессивности, пищевое поведение. А вот за когнитивные функции отвечают мамины гены: мышление, аналитические способности, прогнозирование и т.д.

Х-хромосома и гены. Изображение: flickr.com

Эти выводы были подкреплены также масштабным научным опросом молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, принадлежавших к разным социально-экономическим группам. Он показал, что хоть у всех опрошенных было разное образование, раса, национальность, их интеллект отличался от маминого максимум на 15 пунктов.

В то же время ученые подчеркивают, что генетика отвечает за некоторую часть интеллекта, а за другую часть отвечает внешняя среда, включая связь с родителями на ранних стадиях развития.

Доказано, что дети, у которых развивается крепкая связь со своими матерями, до двух лет развивают способность играть в сложные игры, становятся более упорными и лучше решают логические задачи.

Итак, если интеллект, которым вы владеете, принес вам пользу, не забудьте поблагодарить за это свою мамочку.

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