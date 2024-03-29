Як почистити пожовклий прозорий чохол для смартфона підручними засобами вдома

Прозорий чохол має стильний вигляд. Фото: benks.com

Прозорий чохол телефону може з часом пожовтіти через матеріали, з яких він виготовлений, та вплив зовнішніх факторів. Як його можна легко почистити, щоб зберегти прозорість.

Про це написав Pocket Now.

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Основною причиною пожовтіння прозорих чохлів для телефонів є вплив ультрафіолету. Другий поширений фактор — накопичення на чохлі жиру та поту з рук користувача.

Як почистити пожовклий прозорий чохол

Медичний спирт. Нанесіть невелику кількість спирту на паперовий рушник або ганчірку, а потім протріть ним чохол.

Нанесіть невелику кількість спирту на паперовий рушник або ганчірку, а потім протріть ним чохол. Харчова сода. Зробіть пасту, змішавши соду з водою. Нанесіть її щіткою або ганчіркою на чохол. Промийте чохол водою, щоб видалити залишки.

Зробіть пасту, змішавши соду з водою. Нанесіть її щіткою або ганчіркою на чохол. Промийте чохол водою, щоб видалити залишки. Зубна паста. Нанесіть звичайну білу зубну пасту на чохол і обережно потріть його зволоженою ганчіркою або зубною щіткою круговими рухами. Потім змийте залишки водою.

Фото: pocketnow.com

Якщо після всіх цих процедур жовтуватий відтінок на чохлі залишився, на жаль, пошкодження, спричинені ультрафіолетовими променями, стали необоротними, а отже, доведеться міняти аксесуар.

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