Як почистити пожовклий прозорий чохол для смартфона підручними засобами вдома

Чому прозорі чохли для смартфонів жовтіють та як їх почистити — прості способи
Прозорий чохол телефону може з часом пожовтіти через матеріали, з яких він виготовлений, та вплив зовнішніх факторів. Як його можна легко почистити, щоб зберегти прозорість.
Про це написав Pocket Now.
Основною причиною пожовтіння прозорих чохлів для телефонів є вплив ультрафіолету. Другий поширений фактор — накопичення на чохлі жиру та поту з рук користувача.
Як почистити пожовклий прозорий чохол
- Медичний спирт. Нанесіть невелику кількість спирту на паперовий рушник або ганчірку, а потім протріть ним чохол.
- Харчова сода. Зробіть пасту, змішавши соду з водою. Нанесіть її щіткою або ганчіркою на чохол. Промийте чохол водою, щоб видалити залишки.
- Зубна паста. Нанесіть звичайну білу зубну пасту на чохол і обережно потріть його зволоженою ганчіркою або зубною щіткою круговими рухами. Потім змийте залишки водою.
Якщо після всіх цих процедур жовтуватий відтінок на чохлі залишився, на жаль, пошкодження, спричинені ультрафіолетовими променями, стали необоротними, а отже, доведеться міняти аксесуар.
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