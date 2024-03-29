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Чому прозорі чохли для смартфонів жовтіють та як їх почистити — прості способи

29 березня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як почистити пожовклий прозорий чохол для смартфона підручними засобами вдома
Прозорий чохол має стильний вигляд. Фото: benks.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Прозорий чохол телефону може з часом пожовтіти через матеріали, з яких він виготовлений, та вплив зовнішніх факторів. Як його можна легко почистити, щоб зберегти прозорість.

Про це написав Pocket Now.

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Основною причиною пожовтіння прозорих чохлів для телефонів є вплив ультрафіолету. Другий поширений фактор — накопичення на чохлі жиру та поту з рук користувача.

Як почистити пожовклий прозорий чохол

  • Медичний спирт. Нанесіть невелику кількість спирту на паперовий рушник або ганчірку, а потім протріть ним чохол.
  • Харчова сода. Зробіть пасту, змішавши соду з водою. Нанесіть її щіткою або ганчіркою на чохол. Промийте чохол водою, щоб видалити залишки.
  • Зубна паста. Нанесіть звичайну білу зубну пасту на чохол і обережно потріть його зволоженою ганчіркою або зубною щіткою круговими рухами. Потім змийте залишки водою.

 

Чому прозорі чохли для смартфонів жовтіють та як їх почистити — прості способи - фото 1
Фото: pocketnow.com

Якщо після всіх цих процедур жовтуватий відтінок на чохлі залишився, на жаль, пошкодження, спричинені ультрафіолетовими променями, стали необоротними, а отже, доведеться міняти аксесуар.

Раніше ми писали, що iPhone отримав чохол з кольоровим 3,7-дюймовим екраном E-Ink. Також ми публікували ТОП-5 чохлів з корисними функціями для смартфонів.

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