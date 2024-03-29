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Почему прозрачные чехлы для смартфонов желтеют и как их почистить — простые способы

29 марта 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как почистить пожелтевший прозрачный чехол для смартфона подручными средствами дома
Прозрачный чехол выглядит стильно. Фото: benks.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Прозрачный чехол может со временем пожелтеть из-за материалов, из которых он изготовлен, и влияния внешних факторов. Как его можно легко почистить, чтобы сохранить прозрачность.

Об этом написал Pocket Now.

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Основной причиной пожелтения прозрачных чехлов для телефонов является влияние ультрафиолета. Второй распространенный фактор — накопление на чехле жира и пота с рук пользователя.

Как почистить пожелтевший прозрачный чехол

  • Медицинский спирт. Нанесите небольшое количество спирта на бумажное полотенце или тряпку, а затем протрите им чехол.
  • Пищевая сода. Сделайте пасту, смешав соду с водой. Нанесите ее щеткой или тряпкой на чехол. Промойте чехол водой, чтобы удалить остатки.
  • Зубная паста. Нанесите обычную белую зубную пасту на чехол и осторожно потрите увлажненной тряпкой или зубной щеткой круговыми движениями. Затем смойте остатки водой.

 

Почему прозрачные чехлы для смартфонов желтеют и как их почистить - простые способы - фото 1
Фото: pocketnow.com

Если после всех этих процедур желтоватый оттенок на чехле остался, к сожалению, повреждения, вызванные ультрафиолетовыми лучами, стали необратимыми, а значит, придется менять аксессуар.

Ранее мы писали, что iPhone получил чехол с цветным 3,7-дюймовым экраном E-Ink. Также мы публиковали ТОП-5 чехлов с полезными функциями для смартфонов.

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