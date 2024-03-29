Как почистить пожелтевший прозрачный чехол для смартфона подручными средствами дома

Почему прозрачные чехлы для смартфонов желтеют и как их почистить — простые способы
Прозрачный чехол может со временем пожелтеть из-за материалов, из которых он изготовлен, и влияния внешних факторов. Как его можно легко почистить, чтобы сохранить прозрачность.
Об этом написал Pocket Now.
Основной причиной пожелтения прозрачных чехлов для телефонов является влияние ультрафиолета. Второй распространенный фактор — накопление на чехле жира и пота с рук пользователя.
Как почистить пожелтевший прозрачный чехол
- Медицинский спирт. Нанесите небольшое количество спирта на бумажное полотенце или тряпку, а затем протрите им чехол.
- Пищевая сода. Сделайте пасту, смешав соду с водой. Нанесите ее щеткой или тряпкой на чехол. Промойте чехол водой, чтобы удалить остатки.
- Зубная паста. Нанесите обычную белую зубную пасту на чехол и осторожно потрите увлажненной тряпкой или зубной щеткой круговыми движениями. Затем смойте остатки водой.
Если после всех этих процедур желтоватый оттенок на чехле остался, к сожалению, повреждения, вызванные ультрафиолетовыми лучами, стали необратимыми, а значит, придется менять аксессуар.
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