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Експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році — їхні плюси та мінуси

5 квітня 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 найкращих смартфонів Android у 2024 році — експерти Tech Advisor
Вибір серед смартфонів Android завжди є. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Коли доходить до дискусії — Android чи iPhone — варто пам'ятати, що Apple випускає лише чотири або п'ять моделей смартфонів щороку. Вибір телефонів на платформі Google значно ширший, а отже шанс натрапити на пристрій, який пасуватиме саме вам, більший.

Рейтинг склали фахівці Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Найкращий з кращих

 

Експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році — їхні плюси та мінуси - фото 1
Фото: techradar.com

Плюси

  • Сім років оновлень.
  • Відмінні, універсальні камери.
  • Дуже хороша автономність.
  • Розумні функції штучного інтелекту.
  • Вбудований стилус S Pen.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Великий і громіздкий.
  • Зарядка лише на 45 Вт.

Ціна: 1150 доларів.

2. Google Pixel 8 Pro

Вибір багатьох

 

Експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році — їхні плюси та мінуси - фото 2
Фото: zdnet.com

Плюси

  • Преміальна збірка.
  • Камери найвищого рівня.
  • Відмінні програмні можливості.
  • Сім років оновлень.

Мінуси

  • Середній час автономної роботи.
  • Повільна зарядка.
  • Великий і важкий.

Ціна: 750 доларів.

3. Google Pixel 7a

Найкраще співвідношення ціни та якості

 

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Фото: tomsguide.com

Плюси

  • Феноменальна камера за таку ціну.
  • Відмінне програмне забезпечення Google.
  • Висока продуктивність.
  • Водонепроникний.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Бездротова зарядка ненадійна.
  • Дисплей лише 90 Гц.

Ціна: 374 долари.

4. OnePlus 12

Найкращий дизайн

 

Експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році — їхні плюси та мінуси - фото 4
Фото: techradar.com

Плюси

  • Елегантний, виразний дизайн.
  • Зірковий екран.
  • Швидка дротова і бездротова зарядки.
  • Відмінна основна і телефото камери.

Мінуси

  • Менше оновлень ОС, ніж у конкурентів.
  • Середні надширококутна та селфі-камери.
  • Обмежена водонепроникність.

Ціна: від 799 доларів.

5. Xiaomi 14

Найкращі камери

 

Експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році — їхні плюси та мінуси - фото 5
Фото: nextpit.com

Плюси

  • Неймовірні камери.
  • Бездоганна продуктивність.
  • Надшвидка зарядка.
  • Приголомшливий екран.

Мінуси

  • Деякі програмні розчарування.
  • Схильний до розмивання відбитків пальців.

Ціна: від 850 доларів.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.

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