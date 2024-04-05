ТОП-5 найкращих смартфонів Android у 2024 році — експерти Tech Advisor

Вибір серед смартфонів Android завжди є. Фото: phonearena.com

Коли доходить до дискусії — Android чи iPhone — варто пам'ятати, що Apple випускає лише чотири або п'ять моделей смартфонів щороку. Вибір телефонів на платформі Google значно ширший, а отже шанс натрапити на пристрій, який пасуватиме саме вам, більший.

Рейтинг склали фахівці Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Найкращий з кращих

Фото: techradar.com

Плюси

Сім років оновлень.

Відмінні, універсальні камери.

Дуже хороша автономність.

Розумні функції штучного інтелекту.

Вбудований стилус S Pen.

Мінуси

Дорогий.

Великий і громіздкий.

Зарядка лише на 45 Вт.

Ціна: 1150 доларів.

2. Google Pixel 8 Pro

Вибір багатьох

Фото: zdnet.com

Плюси

Преміальна збірка.

Камери найвищого рівня.

Відмінні програмні можливості.

Сім років оновлень.

Мінуси

Середній час автономної роботи.

Повільна зарядка.

Великий і важкий.

Ціна: 750 доларів.

3. Google Pixel 7a

Найкраще співвідношення ціни та якості

Фото: tomsguide.com

Плюси

Феноменальна камера за таку ціну.

Відмінне програмне забезпечення Google.

Висока продуктивність.

Водонепроникний.

Мінуси

Повільна зарядка.

Бездротова зарядка ненадійна.

Дисплей лише 90 Гц.

Ціна: 374 долари.

4. OnePlus 12

Найкращий дизайн

Фото: techradar.com

Плюси

Елегантний, виразний дизайн.

Зірковий екран.

Швидка дротова і бездротова зарядки.

Відмінна основна і телефото камери.

Мінуси

Менше оновлень ОС, ніж у конкурентів.

Середні надширококутна та селфі-камери.

Обмежена водонепроникність.

Ціна: від 799 доларів.

5. Xiaomi 14

Найкращі камери

Фото: nextpit.com

Плюси

Неймовірні камери.

Бездоганна продуктивність.

Надшвидка зарядка.

Приголомшливий екран.

Мінуси

Деякі програмні розчарування.

Схильний до розмивання відбитків пальців.

Ціна: від 850 доларів.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.