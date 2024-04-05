ТОП-5 найкращих смартфонів Android у 2024 році — експерти Tech Advisor

Експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році — їхні плюси та мінуси
Коли доходить до дискусії — Android чи iPhone — варто пам'ятати, що Apple випускає лише чотири або п'ять моделей смартфонів щороку. Вибір телефонів на платформі Google значно ширший, а отже шанс натрапити на пристрій, який пасуватиме саме вам, більший.
Рейтинг склали фахівці Tech Advisor.
1. Samsung Galaxy S24 Ultra
Найкращий з кращих
Плюси
- Сім років оновлень.
- Відмінні, універсальні камери.
- Дуже хороша автономність.
- Розумні функції штучного інтелекту.
- Вбудований стилус S Pen.
Мінуси
- Дорогий.
- Великий і громіздкий.
- Зарядка лише на 45 Вт.
Ціна: 1150 доларів.
2. Google Pixel 8 Pro
Вибір багатьох
Плюси
- Преміальна збірка.
- Камери найвищого рівня.
- Відмінні програмні можливості.
- Сім років оновлень.
Мінуси
- Середній час автономної роботи.
- Повільна зарядка.
- Великий і важкий.
Ціна: 750 доларів.
3. Google Pixel 7a
Найкраще співвідношення ціни та якості
Плюси
- Феноменальна камера за таку ціну.
- Відмінне програмне забезпечення Google.
- Висока продуктивність.
- Водонепроникний.
Мінуси
- Повільна зарядка.
- Бездротова зарядка ненадійна.
- Дисплей лише 90 Гц.
Ціна: 374 долари.
4. OnePlus 12
Найкращий дизайн
Плюси
- Елегантний, виразний дизайн.
- Зірковий екран.
- Швидка дротова і бездротова зарядки.
- Відмінна основна і телефото камери.
Мінуси
- Менше оновлень ОС, ніж у конкурентів.
- Середні надширококутна та селфі-камери.
- Обмежена водонепроникність.
Ціна: від 799 доларів.
5. Xiaomi 14
Найкращі камери
Плюси
- Неймовірні камери.
- Бездоганна продуктивність.
- Надшвидка зарядка.
- Приголомшливий екран.
Мінуси
- Деякі програмні розчарування.
- Схильний до розмивання відбитків пальців.
Ціна: від 850 доларів.
Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.
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