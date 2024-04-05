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Эксперты назвали лучшие смартфоны Android в 2024 году — их плюсы и минусы

5 апреля 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 лучших смартфонов Android в 2024 году — эксперты Tech Advisor
Выбор среди смартфонов Android всегда есть. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Когда доходит до дискуссии — Android или iPhone — следует помнить, что Apple выпускает всего четыре или пять моделей смартфонов каждый год. Выбор телефонов на платформе Google значительно шире, а значит шанс встретить устройство, которое будет подходить именно вам, больше.

Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Лучший из лучших

 

Эксперты назвали лучшие смартфоны Android в 2024 году - их плюсы и минусы - фото 1
Фото: techradar.com

Плюсы

  • Семь лет обновления.
  • Отличные, универсальные камеры.
  • Очень хорошая автономность.
  • Разумные функции искусственного интеллекта.
  • Встроенный стилус S Pen.

Минусы

  • Дорогой.
  • Большой и громоздкий.
  • Зарядка всего на 45 Вт.

Цена: 1150 долларов.

2. Google Pixel 8 Pro

Выбор многих

 

Эксперты назвали лучшие смартфоны Android в 2024 году - их плюсы и минусы - фото 2
Фото: zdnet.com

Плюсы

  • Премиальная сборка.
  • Камеры высочайшего уровня.
  • Отличные программные возможности.
  • Семь лет обновления.

Минусы

  • Среднее время автономной работы.
  • Медленная зарядка.
  • Большой и тяжелый.

Цена: 750 долларов.

3. Google Pixel 7a

Лучшее соотношение цены и качества

 

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Фото: tomsguide.com

Плюсы

  • Феноменальная камера по такой цене.
  • Отличное программное обеспечение Google.
  • Высокая производительность.
  • Водонепроницаемый.

Минусы

  • Медленная зарядка.
  • Беспроводная зарядка ненадежна.
  • Дисплей всего 90 Гц.

Цена: 374 доллара.

4. OnePlus 12

Лучший дизайн

 

Эксперты назвали лучшие смартфоны Android в 2024 году - их плюсы и минусы - фото 4
Фото: techradar.com

Плюсы

  • Элегантный, выразительный дизайн.
  • Топовый экран.
  • Быстрая проводная и беспроводная зарядка.
  • Отличная основная и телефото камера.

Минусы

  • Меньше обновлений ОС, чем у конкурентов.
  • Средние сверхширокоугольная и селфи-камеры.
  • Ограниченная водонепроницаемость.

Цена: от 799 долларов.

5. Xiaomi 14

Лучшие камеры

 

Эксперты назвали лучшие смартфоны Android в 2024 году - их плюсы и минусы - фото 5
Фото: nextpit.com

Плюсы

  • Невероятные камеры.
  • Безупречная производительность.
  • Сверхбыстрая зарядка.
  • Потрясающий экран.

Минусы

  • Некоторые программные разочарования.
  • Склонен к размыванию отпечатков пальцев.

Цена: от 850 долларов.

Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.

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