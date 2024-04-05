ТОП-5 лучших смартфонов Android в 2024 году — эксперты Tech Advisor

Эксперты назвали лучшие смартфоны Android в 2024 году — их плюсы и минусы
Когда доходит до дискуссии — Android или iPhone — следует помнить, что Apple выпускает всего четыре или пять моделей смартфонов каждый год. Выбор телефонов на платформе Google значительно шире, а значит шанс встретить устройство, которое будет подходить именно вам, больше.
Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.
1. Samsung Galaxy S24 Ultra
Лучший из лучших
Плюсы
- Семь лет обновления.
- Отличные, универсальные камеры.
- Очень хорошая автономность.
- Разумные функции искусственного интеллекта.
- Встроенный стилус S Pen.
Минусы
- Дорогой.
- Большой и громоздкий.
- Зарядка всего на 45 Вт.
Цена: 1150 долларов.
2. Google Pixel 8 Pro
Выбор многих
Плюсы
- Премиальная сборка.
- Камеры высочайшего уровня.
- Отличные программные возможности.
- Семь лет обновления.
Минусы
- Среднее время автономной работы.
- Медленная зарядка.
- Большой и тяжелый.
Цена: 750 долларов.
3. Google Pixel 7a
Лучшее соотношение цены и качества
Плюсы
- Феноменальная камера по такой цене.
- Отличное программное обеспечение Google.
- Высокая производительность.
- Водонепроницаемый.
Минусы
- Медленная зарядка.
- Беспроводная зарядка ненадежна.
- Дисплей всего 90 Гц.
Цена: 374 доллара.
4. OnePlus 12
Лучший дизайн
Плюсы
- Элегантный, выразительный дизайн.
- Топовый экран.
- Быстрая проводная и беспроводная зарядка.
- Отличная основная и телефото камера.
Минусы
- Меньше обновлений ОС, чем у конкурентов.
- Средние сверхширокоугольная и селфи-камеры.
- Ограниченная водонепроницаемость.
Цена: от 799 долларов.
5. Xiaomi 14
Лучшие камеры
Плюсы
- Невероятные камеры.
- Безупречная производительность.
- Сверхбыстрая зарядка.
- Потрясающий экран.
Минусы
- Некоторые программные разочарования.
- Склонен к размыванию отпечатков пальцев.
Цена: от 850 долларов.
Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.
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