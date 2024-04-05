ТОП-5 лучших смартфонов Android в 2024 году — эксперты Tech Advisor

Выбор среди смартфонов Android всегда есть. Фото: phonearena.com

Когда доходит до дискуссии — Android или iPhone — следует помнить, что Apple выпускает всего четыре или пять моделей смартфонов каждый год. Выбор телефонов на платформе Google значительно шире, а значит шанс встретить устройство, которое будет подходить именно вам, больше.

Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Лучший из лучших

Фото: techradar.com

Плюсы

Семь лет обновления.

Отличные, универсальные камеры.

Очень хорошая автономность.

Разумные функции искусственного интеллекта.

Встроенный стилус S Pen.

Минусы

Дорогой.

Большой и громоздкий.

Зарядка всего на 45 Вт.

Цена: 1150 долларов.

2. Google Pixel 8 Pro

Выбор многих

Фото: zdnet.com

Плюсы

Премиальная сборка.

Камеры высочайшего уровня.

Отличные программные возможности.

Семь лет обновления.

Минусы

Среднее время автономной работы.

Медленная зарядка.

Большой и тяжелый.

Цена: 750 долларов.

3. Google Pixel 7a

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: tomsguide.com

Плюсы

Феноменальная камера по такой цене.

Отличное программное обеспечение Google.

Высокая производительность.

Водонепроницаемый.

Минусы

Медленная зарядка.

Беспроводная зарядка ненадежна.

Дисплей всего 90 Гц.

Цена: 374 доллара.

4. OnePlus 12

Лучший дизайн

Фото: techradar.com

Плюсы

Элегантный, выразительный дизайн.

Топовый экран.

Быстрая проводная и беспроводная зарядка.

Отличная основная и телефото камера.

Минусы

Меньше обновлений ОС, чем у конкурентов.

Средние сверхширокоугольная и селфи-камеры.

Ограниченная водонепроницаемость.

Цена: от 799 долларов.

5. Xiaomi 14

Лучшие камеры

Фото: nextpit.com

Плюсы

Невероятные камеры.

Безупречная производительность.

Сверхбыстрая зарядка.

Потрясающий экран.

Минусы

Некоторые программные разочарования.

Склонен к размыванию отпечатков пальцев.

Цена: от 850 долларов.

Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.