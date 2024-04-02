Федоров розповів, коли на фронті з'являться прототипи безпілотників з ШІ

Міністр цифрових технологій України Михайло Федоров. Фото: УНІАН

Міністр цифрових технологій України Михайло Федоров заявив, що війна з Росією фактично переросла в протистояння безпілотників, кількість яких впливає на ситуацію на передовій. Україна здійснила перший крок у застосуванні штучного інтелекту в безпілотниках, підтримуючи компанії, що розробляють системи для захоплення цілей і наведення на них дронів.

Про це Михайло Федоров розповів в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

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Вдосконалення безпілотників

"Зараз ця технологія знаходиться на стадії тестування. Технологічно я не бачу в цьому проблеми. Її можна швидко вирішити. Наступний крок — зв’язок дронів. Безпілотники утворюють зграї, щоб вражати ворожу техніку. Але для виконання цього завдання спочатку необхідно вирішити попередні завдання: радіочастотне планування, цільовий інструктаж та інше", — пояснив міністр.

Він сподівається, що перші прототипи з'являться на фронті вже до кінця року. Однак їх буде небагато.

Виробництво нових дронів

Федоров розповів, що БпЛА вже частково замінюють артилерію, адже порівняно з минулим роком вдесятеро збільшилось виробництво безпілотників далекої дії ураження, серед яких найбільш застосовані — від 700 до 1000 кілометрів. В планах збільшити виробництво всіх типів БпЛА.

Посадовець заявив, що наразі активно розробляють засоби радіоелектронної боротьби для дронів.

"Ми повинні будувати власну систему радіоелектронної боротьби та протидіяти заходам електронного втручання ворога, щоб покращити продуктивність наших дронів. Це передбачає чіткі технічні завдання для виробників, постійний контроль за розгортанням на полі бою та швидку логістику. Технологічна війна прискорює розвиток загалом і вимагає швидкої реакції", — зазначив міністр.

Співпраця зі Starlink

Щодо використання росіянами Starlink Федоров наголосив, що це не масове явище, і Україна "знайшла розв'язок проблеми".

"Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни будуть максимально обмежені у його використанні. Усі необхідні рішення вже ухвалені. Результат побачимо найближчим часом", — заявив чиновник.

Він зазначив, що за необхідності підтримує зв'язок з Ілоном Маском, команди співпрацюють ефективно, поставки від Starlink стабільні завдяки партнерству, а SpaceX оперативно реагує на будь-які проблеми. До того ж Федоров вірить, що Маск вболіває за Україну.

Міністр додав, що є зрозумілим те, що результат війни залежить від розвитку технологій.

Застосування безпілотників на передовій

Нагадаємо, що прикордонники показали, як ударили по РЕБ супротивника за допомогою БпЛА. Таким чином, захисники продовжують знищувати російських окупантів та ворожу військову техніку.

Також ми повідомляли, що українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян, поціливши дроном-камікадзе.