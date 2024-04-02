Федоров рассказал, когда на фронте появятся прототипы беспилотников из ИИ

Министр цифровых технологий Михаил Федоров. Фото: УНИАН

Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров заявил, что война с Россией фактически переросла в противостояние беспилотников, количество которых влияет на ситуацию на передовой. Украина сделала первый шаг в применении искусственного интеллекта в беспилотниках, поддерживая компании, разрабатывающие системы для захвата целей и наведения на них дронов.

Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

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Совершенствование беспилотников

"Сейчас эта технология находится на стадии тестирования. Технологически я не вижу в этом проблемы. Ее можно быстро решить. Следующий шаг — связь дронов. Беспилотники образуют стаи, чтобы поражать вражескую технику. Но для выполнения этой задачи сначала необходимо решить предыдущие задачи: радиочастотное планирование, целевой инструктаж и другое", — пояснил министр.

Он надеется, что первые макеты появятся на фронте уже к концу года. Однако их будет немного.

Производство новых дронов

Федоров рассказал, что БпЛА уже частично заменяют артиллерию, ведь по сравнению с прошлым годом в 10 раз увеличилось производство беспилотников дальнего воздействия поражения, среди которых наиболее применены — от 700 до 1000 километров. В планах увеличить производство всех типов БпЛА.

Чиновник заявил, что сейчас активно разрабатывают средства радиоэлектронной борьбы для дронов.

"Мы должны строить собственную систему радиоэлектронной борьбы и противодействовать мерам электронного вмешательства врага, чтобы улучшить производительность наших дронов. Это предполагает четкие технические задачи для производителей, постоянный контроль за развертыванием на поле боя и быструю логистику. Технологическая война ускоряет развитие в целом и требует быстрой реакции", — отметил министр.

Сотрудничество со Starlink

Относительно использования россиянами Starlink Федоров подчеркнул, что это не массовое явление, и Украина "нашла решение проблемы".

"Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены в его использовании. Все необходимые решения уже приняты. Результат увидим в ближайшее время", — заявил чиновник.

Он отметил, что при необходимости поддерживает связь с Илоном Маском, команды сотрудничают эффективно, поставки от Starlink стабильны благодаря партнерству, а SpaceX оперативно реагирует на любые проблемы. К тому же Федоров верит, что Маск болеет за Украину.

Министр добавил, что понятно то, что исход войны зависит от развития технологий.

Применение беспилотников на передовой

Напомним, что пограничники показали, как ударили по РЭБ противника с помощью БпЛА. Таким образом, защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику.

Также мы сообщали, что украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян, попав дроном-камикадзе.