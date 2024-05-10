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Функція штучного інтелекту Android тепер доступна на iPhone — як користуватися

10 травня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google поділився з iPhone найкращою новою функцією ШІ — як це працює
Функція Circle to Search в дії. Фото: digitaltrends.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Одна з найкращих нових функцій Android — Circle to Search — недоступна користувачам iPhone. Але Google пропонує шанувальникам Apple рішення, яке її повторює.

Про це повідомив The Verge.

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Circle to Search (Обвести та шукати) дозволяє виділяти на фото будь-яку річ, а потім шукати її в інтернеті. Достатньо обвести що-небудь на екрані жестом або торкнутися предмета, а штучний інтелект підкаже, що це. Або, наприклад, вам сподобався наплічник на якомусь зображенні. Виділяєте річ, а потім отримуєте інформацію, де її можна купити та скільки вона коштує.

Як функція працює на iPhone

Менеджер з дизайну Google Lens, Мінсан Чой, поділився у своєму пості на X новим ярликом Back Tap на пристроях iPhone 15 Pro.

Після активації ярлик робить скриншот того, на що ви дивитеся, і негайно надсилає його в додаток Google, де запускається сканування за допомогою Lens. "По суті, це як Circle to Search, тільки швидше", — зазначив Чой.

Якщо ви хочете спробувати нову функцію Circle to Search за допомогою Back Tap, спочатку переконайтеся, що у вас iPhone не старіше 6S з новою версією iOS.

  • Встановіть додаток Google на свій iPhone, якщо ви цього ще не зробили.
  • Встановіть цей ярлик програми Google для iOS.
  • Перейдіть до "Налаштування" > "Доступність" > і в розділі "Фізичні та рухові можливості" виберіть "Сенсорний".
  • Прокрутіть меню "Сенсорний дотик" донизу і виберіть "Зворотний дотик".
  • Виберіть "Подвійний дотик" або "Потрійний дотик" (Подвійний дотик легше активувати, але він також більш схильний до ненавмисних спрацьовувань).
  • Прокрутіть вниз до розділу "Ярлики" і виберіть "Шукати знімок екрана".

Тепер, коли переглядаєте вебсторінки на телефоні, можете просто торкнутися задньої панелі смартфона, і ярлик автоматично зробить знімок екрана та запустить сканування в Google Lens.

Раніше у Google з’явиться нова функція для перевірки фейків. Також повідомляли, що Apple працює над чипами штучного інтелекту.

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телефони
штучний інтелект
iPhone
технології
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