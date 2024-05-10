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Функция искусственного интеллекта Android теперь доступна на iPhone — как пользоваться

10 мая 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google поделился с iPhone лучшей новой функцией ИИ — как это работает
Функция Circle to Search в действии. Фото: digitaltrends.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Одна из лучших новых функций Android — Circle to Search — недоступна пользователям iPhone. Но Google предлагает поклонникам Apple повторяющее ее решение.

Об этом сообщил The Verge.

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Circle to Search (Обвести и искать) позволяет выделять на фото любую вещь, а затем искать ее в интернете. Достаточно обвести что-нибудь на экране жестом или коснуться предмета, а искусственный интеллект подскажет, что это. Или, например, вам понравился рюкзак на каком-нибудь изображении. Выделите вещь, а затем получаете информацию, где ее можно купить и сколько она стоит.

Как функция работает на iPhone

Менеджер по дизайну Google Lens, Минсан Чой, поделился в своем посту на X новым ярлыком Back Tap на устройствах iPhone 15 Pro.

После активации ярлык делает скриншот того, на что вы смотрите, и немедленно посылает его в приложение Google, где запускается сканирование с помощью Lens. "По сути, это как Circle to Search, только быстрее", — отметил Чой.

Если вы хотите попробовать новую функцию Circle to Search с помощью Back Tap, сначала убедитесь, что у вас iPhone не старше 6S с новой версией iOS.

  • Установите приложение Google на свой iPhone, если вы этого не сделали раньше.
  • Установите этот ярлык приложения Google для iOS.
  • Выделите "Настройки" > "Доступность" > и в разделе "Физические и двигательные возможности" выберите "Сенсорный".
  • Прокрутите меню "Сенсорное прикосновение" вниз и выберите "Обратное прикосновение".
  • Выберите "Двойное прикосновение" или "Тройное прикосновение" (Двойное прикосновение легче активировать, но также оно более подвержено непреднамеренным срабатываниям).
  • Прокрутите вниз в раздел "Ярлыки" и выберите "Искать снимок экрана".

Теперь, когда просматриваете веб-страницы на телефоне, можете просто коснуться задней панели смартфона, и ярлык автоматически сделает снимок экрана и запустит сканирование в Google Lens.

Ранее у Google появится новая функция для проверки фейков. Также сообщалось, что Apple работает над чипами искусственного интеллекта.

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