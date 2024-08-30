Google додасть функцію штучного інтелекту у Gmail

Смартфон у руці. Фото: Pexels

Google додав до функціоналу своєї поштової скриньки Gmail штучний інтелект Gemini AI. Поки що він буде доступний лише на мобільний пристроях на базі Android.

Про це повідомляє The Verge у п'ятницю, 30 серпня.

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Штучний інтелект у Gmail

Google раніше додав функцію ШІ у Gmail безпосередньо в браузер. Тепер ця функція доступна й на мобільних пристроях, що працюють на базі Android. Розробники компанії обіцяють, що функція Gmail Q&A згодом з'явиться й для пристроях на базі iOS.

Штучний інтелект у Gmail допоможе знаходити конкретну інформацію у електронних листах, в тому числі показувати непрочитані повідомлення, моніторити сповіщення від певного відправника. Також буде доступна функція робити збірку з усіма повідомленнями за однією темою у папці "Вхідні".

Таким чином користувачам буде простіше знайти конкретну інформацію серед сотень листів на електронній скринці.

Функція буде доступна не для всіх

Попри це, розробники попередили, що функція буде доступна не для всіх користувачів: потрібно буде підписатися на Google One AI Premium або мати план Google Workspace із доповненнями Gemini Business, Enterprise, Education або Education Premium.