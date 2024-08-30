Google добавит функцию искусственного интеллекта в Gmail

Смартфон в руке. Фото: Pexels

Google добавил в функционал своего почтового ящика Gmail искусственный интеллект Gemini AI. Пока он будет доступен только на мобильных устройствах на базе Android.

Об этом сообщает The Verge в пятницу, 30 августа.

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Искусственный интеллект в Gmail

Google ранее добавил функцию ИИ в Gmail прямо в браузер. Теперь эта функция доступна и на мобильных устройствах, работающих на базе Android. Разработчики компании обещают, что функция Gmail Q&A со временем появится и на устройствах на базе iOS .

Искусственный интеллект в Gmail поможет находить конкретную информацию в электронной почте, в том числе показывать непрочитанные сообщения, мониторить уведомления от определенного отправителя. Также будет доступна функция производить сборку со всеми сообщениями по одной теме в папке "Входящие".

Таким образом, пользователям будет проще найти конкретную информацию среди сотен писем на электронном ящике.

Функция будет доступна не всем

Несмотря на это, разработчики предупредили, что функция будет доступна не всем пользователям: нужно будет подписаться на Google One AI Premium или план Google Workspace с дополнениями Gemini Business, Enterprise, Education или Education Premium.