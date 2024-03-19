Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Honor випустила смартфон з унікальним дизайном Porsche та довговічним екраном arrow

Honor випустила смартфон з унікальним дизайном Porsche та довговічним екраном

19 березня 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Смартфон з дизайном Porsche — Honor випустила унікальний телефон
Смартфон Honor Porsche Design Magic6 RSR. Фото: Honor
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Honor представила смартфон Porsche Design Magic6 RSR, який має шестикутний острів камери, розроблений у співпраці з популярним дизайнерським домом. Також компанія презентувала телефон Magic6 Ultimate, який також був натхненний автомобільним брендом, але з іншим формою задньої панелі, що включає композитний волокнистий матеріал.

Про це повідомила GSMarena.

Читайте також:

Технічні характеристики

Телефони оснащені сенсором основної камери H9800, який зберігає роздільну здатність 50 МП, але обіцяє покращений динамічний діапазон 15EV. Honor також стверджує, що автофокус Magic6 RSR має швидше та точніше фокусування.

Porsche Design Honor Magic6 RSR отримав новий двошаровий OLED-дисплей Tandem Display, розроблений для продовження терміну служби екрана на 600%, згідно з заявою компанії. Передбачається також, що після трьох років використання деградація яскравості дисплея становитиме менш як 1%.

Спереду та знизу Honor використав скло JuRhino Glass, щоб захистити як екран, так і чудову задню панель.

Honor Magic6 Ultimate, по суті, той самий телефон, що й RSR, але в скромнішій комплектації та з іншою задньою панеллю.

 

Honor випустила смартфон з унікальним дизайном Porsche та довговічним екраном - фото 1
Смартфон Honor Magic6 Ultimate. Фото: Honor

Ексклюзивні кольори

Honor Magic6 RSR поставляється в кольорі Frozen Berry — їм фарбують Porsche Taycan. Також телефон доступний у кольорі Agate Grey, класичному для всіх поколінь гоночних автомобілів Porsche 911.

Ціни

  • Magic6 RSR з 24 ГБ /1 ТБ — близько 1400 доларів, 16 ГБ/1 ТБ — близько 930 доларів.
  • Magic6 Ultimate з 16 ГБ/1 ТБ — майже 1100 доларів, 16 ГБ/512 ГБ — близько 970 доларів.

Продажі RSR за межами Китаю розпочнуться у 2 кварталі 2024 року.

Раніше Honor випустила стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.

Китай
телефони
гаджети
смартфон
Дизайн
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство