Смартфон з дизайном Porsche — Honor випустила унікальний телефон

Смартфон Honor Porsche Design Magic6 RSR. Фото: Honor

Honor представила смартфон Porsche Design Magic6 RSR, який має шестикутний острів камери, розроблений у співпраці з популярним дизайнерським домом. Також компанія презентувала телефон Magic6 Ultimate, який також був натхненний автомобільним брендом, але з іншим формою задньої панелі, що включає композитний волокнистий матеріал.

Про це повідомила GSMarena.

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Технічні характеристики

Телефони оснащені сенсором основної камери H9800, який зберігає роздільну здатність 50 МП, але обіцяє покращений динамічний діапазон 15EV. Honor також стверджує, що автофокус Magic6 RSR має швидше та точніше фокусування.

Porsche Design Honor Magic6 RSR отримав новий двошаровий OLED-дисплей Tandem Display, розроблений для продовження терміну служби екрана на 600%, згідно з заявою компанії. Передбачається також, що після трьох років використання деградація яскравості дисплея становитиме менш як 1%.

Спереду та знизу Honor використав скло JuRhino Glass, щоб захистити як екран, так і чудову задню панель.

Honor Magic6 Ultimate, по суті, той самий телефон, що й RSR, але в скромнішій комплектації та з іншою задньою панеллю.

Смартфон Honor Magic6 Ultimate. Фото: Honor

Ексклюзивні кольори

Honor Magic6 RSR поставляється в кольорі Frozen Berry — їм фарбують Porsche Taycan. Також телефон доступний у кольорі Agate Grey, класичному для всіх поколінь гоночних автомобілів Porsche 911.

Ціни

Magic6 RSR з 24 ГБ /1 ТБ — близько 1400 доларів, 16 ГБ/1 ТБ — близько 930 доларів.

16 ГБ/1 ТБ — близько Magic6 Ultimate з 16 ГБ/1 ТБ — майже 1100 доларів, 16 ГБ/512 ГБ — близько 970 доларів.

Продажі RSR за межами Китаю розпочнуться у 2 кварталі 2024 року.

Раніше Honor випустила стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.