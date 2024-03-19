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Honor выпустила смартфон с уникальным дизайном Porsche и долговечным экраном

19 марта 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Смартфон с дизайном Porsche — Honor выпустила уникальный телефон
Смартфон Honor Porsche Design Magic6 RSR. Фото: Honor
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Honor представила смартфон Porsche Design Magic6 RSR, имеющий шестиугольный остров камеры, разработанный в сотрудничестве с популярным дизайнерским домом. Также компания презентовала телефон Magic6 Ultimate, также вдохновленный автомобильным брендом, но с другим формой задней панели, включающей композитный волокнистый материал.

Об этом сообщила GSMarena.

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Технические характеристики

Телефоны оснащены сенсором основной камеры H9800, который сохраняет разрешение 50 МП, но обещает улучшенный динамический диапазон 15EV. Honor также утверждает, что автофокус Magic6 RSR имеет более быструю и точную фокусировку.

Porsche Design Honor Magic6 RSR получил новый двухслойный дисплей OLED Tandem Display, разработанный для продления срока службы экрана на 600%, согласно заявлению компании. Предполагается также, что после трех лет использования деградация яркости дисплея составит менее 1%.

Впереди и снизу Honor использовал стекло JuRhino Glass, чтобы защитить как экран, так и отличную заднюю панель.

Honor Magic6 Ultimate, по сути, тот же телефон, что и RSR, но в более скромной комплектации и с другой задней панелью.

 

Honor выпустила смартфон с уникальным дизайном Porsche и долговечным экраном.
Смартфон Honor Magic6 Ultimate. Фото: Honor

Эксклюзивные цвета

Honor Magic6 RSR поставляется в цвете Frozen Berry — им окрашивают Porsche Taycan. Также телефон доступен в цвете Agate Grey, классическом для всех поколений гоночных автомобилей Porsche 911.

Цены

  • Magic6 RSR с 24 ГБ/1 ТВ — около 1400 долларов, 16 ГБ/1 ТВ — около 930 долларов.
  • Magic6 Ultimate с 16 ГБ/1 ТБ — почти 1100 долларов, 16 ГБ/512 ГБ — около 970 долларов.

Продажи RSR за пределами Китая начнутся во 2 квартале 2024 года.

Ранее Honor выпустила стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.

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