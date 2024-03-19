Смартфон с дизайном Porsche — Honor выпустила уникальный телефон

Honor выпустила смартфон с уникальным дизайном Porsche и долговечным экраном
Honor представила смартфон Porsche Design Magic6 RSR, имеющий шестиугольный остров камеры, разработанный в сотрудничестве с популярным дизайнерским домом. Также компания презентовала телефон Magic6 Ultimate, также вдохновленный автомобильным брендом, но с другим формой задней панели, включающей композитный волокнистый материал.
Об этом сообщила GSMarena.
Технические характеристики
Телефоны оснащены сенсором основной камеры H9800, который сохраняет разрешение 50 МП, но обещает улучшенный динамический диапазон 15EV. Honor также утверждает, что автофокус Magic6 RSR имеет более быструю и точную фокусировку.
Porsche Design Honor Magic6 RSR получил новый двухслойный дисплей OLED Tandem Display, разработанный для продления срока службы экрана на 600%, согласно заявлению компании. Предполагается также, что после трех лет использования деградация яркости дисплея составит менее 1%.
Впереди и снизу Honor использовал стекло JuRhino Glass, чтобы защитить как экран, так и отличную заднюю панель.
Honor Magic6 Ultimate, по сути, тот же телефон, что и RSR, но в более скромной комплектации и с другой задней панелью.
Эксклюзивные цвета
Honor Magic6 RSR поставляется в цвете Frozen Berry — им окрашивают Porsche Taycan. Также телефон доступен в цвете Agate Grey, классическом для всех поколений гоночных автомобилей Porsche 911.
Цены
- Magic6 RSR с 24 ГБ/1 ТВ — около 1400 долларов, 16 ГБ/1 ТВ — около 930 долларов.
- Magic6 Ultimate с 16 ГБ/1 ТБ — почти 1100 долларов, 16 ГБ/512 ГБ — около 970 долларов.
Продажи RSR за пределами Китая начнутся во 2 квартале 2024 года.
Ранее Honor выпустила стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.
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