Huawei випустила надміцну космічну версію годинника Watch 4 Pro — характеристики новинки

Watch 4 Pro Space Exploration. Фото: Huawei

Компанія Huawei випустила Watch 4 Pro ще влітку минулого року, але зараз оновила його до спеціальної "космічної" версії Space Exploration. На модель вже відкриті попередні замовлення, хоча офіційне представлення відбудеться лише 12 квітня.

Про це повідомила GSMarena.

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Дизайн новинки натхнений космічними ракетами. Годинник має керамічний безель та сапфірове скло з алмазоподібним покриттям, що має зробити його вдвічі міцнішим за інші гаджети. Смартгодинник поставляється з титановим браслетом.

Сумісність з автомобілем

Годинник використовується для безконтактного доступу до автомобіля Aito M9, розробленого спільно з Huawei, який розблоковується, коли власник перебуває на відстані 8 метрів від нього.

Також можна керувати машиною голосом через годинник, відкривати вікна або багажник, перевіряти стан авто через додаток Aito.





Фото: Huawei

Характеристики Watch 4 Pro Space Exploration

1,5-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 466 х 466.

eSIM-картка дозволяє приймати дзвінки.

13 індикаторів здоров'я.

Водонепроникність 5ATM/50 м.

Час автономної роботи у звичайному режимі 4,5 дня, у режимі економії заряду батареї — до 21 дня.

Годинник може працювати з телефонами під управлінням Huawei HarmonyOS 2.0 і вище, Android 8.0 і вище, iOS 13 і вище.

Ціна

4 999 юанів — 691 долар або 637 євро за поточним курсом.

Раніше Honor випустила стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.