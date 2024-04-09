Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Huawei випустила космічну версію смартгодинника Watch 4 Pro за 640 євро arrow

Huawei випустила космічну версію смартгодинника Watch 4 Pro за 640 євро

9 квітня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Huawei випустила надміцну космічну версію годинника Watch 4 Pro — характеристики новинки
Watch 4 Pro Space Exploration. Фото: Huawei
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Huawei випустила Watch 4 Pro ще влітку минулого року, але зараз оновила його до спеціальної "космічної" версії Space Exploration. На модель вже відкриті попередні замовлення, хоча офіційне представлення відбудеться лише 12 квітня.

Про це повідомила GSMarena.

Читайте також:

Дизайн новинки натхнений космічними ракетами. Годинник має керамічний безель та сапфірове скло з алмазоподібним покриттям, що має зробити його вдвічі міцнішим за інші  гаджети. Смартгодинник поставляється з титановим браслетом.

Сумісність з автомобілем

Годинник використовується для безконтактного доступу до автомобіля Aito M9, розробленого спільно з Huawei, який розблоковується, коли власник перебуває на відстані 8 метрів від нього.

Також можна керувати машиною голосом через годинник, відкривати вікна або багажник, перевіряти стан авто через додаток Aito.


 

Huawei випустила космічну версію смартгодинника Watch 4 Pro за 640 євро - фото 1
Фото: Huawei

Характеристики Watch 4 Pro Space Exploration

  • 1,5-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 466 х 466.
  • eSIM-картка дозволяє приймати дзвінки.
  • 13 індикаторів здоров'я.
  • Водонепроникність 5ATM/50 м.
  • Час автономної роботи у звичайному режимі 4,5 дня,  у режимі економії заряду батареї — до 21 дня.

Годинник може працювати з телефонами під управлінням Huawei HarmonyOS 2.0 і вище, Android 8.0 і вище, iOS 13 і вище.

Ціна

4 999 юанів — 691 долар або 637 євро за поточним курсом.

Раніше Honor випустила стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.

Китай
гаджети
Huawei
технології
ціни
Смарт-годинник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону