Huawei выпустила сверхпрочную космическую версию часов Watch 4 Pro

Watch 4 Pro Space Exploration. Фото: Huawei

Huawei выпустила Watch 4 Pro еще летом прошлого года, но сейчас обновила его до специальной "космической" версии Space Exploration. На модель уже открыты предварительные заказы, хотя официальное представление состоится только 12 апреля.

Об этом сообщила GSMarena.

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Дизайн новинки вдохновлен космическими ракетами. Часы имеют керамический безель и сапфировое стекло с алмазоподобным покрытием, что должно сделать его вдвое прочнее других гаджетов. Смарт-часы поставляются с титановым браслетом.

Совместимость с автомобилем

Часы используются для бесконтактного доступа к автомобилю Aito M9, разработанному совместно с Huawei, который разблокируется, когда владелец находится в 8 метрах от него.

Также можно управлять машиной голосом через часы, открывать окна или багажник, проверять состояние авто через приложение Aito.

Фото: Huawei

Характеристики Watch 4 Pro Space Exploration

1,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466 х 466.

eSIM-карта позволяет принимать вызовы.

13 индикаторов здоровья.

Водонепроницаемость 5ATM/50м.

Время автономной работы в обычном режиме 4,5 дня, в режиме экономии заряда батареи — до 21 дня.

Часы могут работать с телефонами под управлением Huawei HarmonyOS 2.0 и выше, Android 8.0 и выше, iOS 13 и выше.

Цена

4 999 юаней — 691 доллар или 637 евро по текущему курсу.

Ранее Honor выпустила стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.