Як обрати зарядну станцію залежно від потреб — інструкція від Yasno

Родина використовує зарядну станцію під час вимкнення світла. Фото: ecoflowukraine.com

У часи відключення світла як ніколи виручить зарядна станція, яка залежно від потужності пристрою й кількості годин блекауту, допоможе не втратити час для роботи чи відпочинку. Однак правильно підібрати таку станцію зважаючи на свої потреби справа нелегка.

Відповідну інфографіку-інструкцію з підбору зарядної станції опублікував Telegram-канал UA War Infographics у понеділок, 27 травня, яку розробив спільно з Yasno.

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Згідно з інструкцією, щоб дізнатися необхідну мінімальну ємність зарядної станції, потрібно помножити потужність необхідного приладу на кількість годин його роботи.

Як правильно обрати зарядну станцію. Інфографіка: t.me/uawarinfographics

Відповідно ємність станції визначає її ціну:

мала ємність (500 Вт*година) — близько 23 тисяч грн;

середня ємність (1048 Вт*година) — 44 тисячі грн;

висока ємність (2016 Вт*година) — 60 тисяч грн.

Також важливо звернути увагу на потужність електропристроїв. Зокрема, вай-фай роутер від станції малої ємності зможе працювати 50 годин, від високої — аж 202 години. А от пральну машину, кондиціонер та фен до такої станції під'єднувати не варто, адже вона ці прилади не потягне.

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