Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Як обрати зарядну станцію залежно від потреб — інструкція від Yasno arrow

Як обрати зарядну станцію залежно від потреб — інструкція від Yasno

28 травня 2024 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як обрати зарядну станцію залежно від потреб — інструкція від Yasno
Родина використовує зарядну станцію під час вимкнення світла. Фото: ecoflowukraine.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У часи відключення світла як ніколи виручить зарядна станція, яка залежно від потужності пристрою й кількості годин блекауту, допоможе не втратити час для роботи чи відпочинку. Однак правильно підібрати таку станцію зважаючи на свої потреби справа нелегка.

Відповідну інфографіку-інструкцію з підбору зарядної станції опублікував Telegram-канал UA War Infographics у понеділок, 27 травня, яку розробив спільно з Yasno.

Читайте також:

Як правильно обрати зарядну станцію

Згідно з інструкцією, щоб дізнатися необхідну мінімальну ємність зарядної станції, потрібно помножити потужність необхідного приладу на кількість годин його роботи.

Як правильно обрати зарядну станцію
Як правильно обрати зарядну станцію. Інфографіка: t.me/uawarinfographics

Відповідно ємність станції визначає її ціну:

  • мала ємність (500 Вт*година) — близько 23 тисяч грн;
  • середня ємність (1048 Вт*година) — 44 тисячі грн;
  • висока ємність (2016 Вт*година) — 60 тисяч грн.

Також важливо звернути увагу на потужність електропристроїв. Зокрема, вай-фай роутер від станції малої ємності зможе працювати 50 годин, від високої — аж 202 години. А от пральну машину, кондиціонер та фен до такої станції під'єднувати не варто, адже вона ці прилади не потягне.

Нагадаємо, що Новини.LIVE дізналися, скільки зараз коштують генератори, EcoFlow та повербанки та як змінились ціни після аварійних відключень у 2022-2023 роках.

Також ми писали, що електромобілі можуть служити великими повербанками в умовах блекаутів, а деякі з них вміють навіть віддати свою електроенергію цілим будинкам. Відомо, як це зробити.

електроенергія
генератори
війна в Україні
YASNO
війна
світло
блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби