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Как выбрать зарядную станцию в зависимости от потребностей — инструкция от Yasno

28 мая 2024 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как выбрать зарядную станцию в зависимости от потребностей — инструкция от Yasno
Семья использует зарядную станцию во время выключения света. Фото: ecoflowukraine.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во времена отключения света как никогда выручит зарядная станция, которая в зависимости от мощности устройства и количества часов блекаута поможет не потерять время для работы или отдыха. Однако правильно подобрать такую станцию ввиду своих нужд дело нелегкое.

Соответствующую инфографику-инструкцию по подбору зарядной станции опубликовал Telegram-канал UA War Infographics в понедельник, 27 мая, разработанную совместно с Yasno.

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Как правильно выбрать зарядную станцию

Согласно инструкции, чтобы узнать необходимую минимальную емкость зарядной станции, нужно умножить мощность необходимого прибора на количество часов его работы.

Как правильно выбрать зарядную станцию
Как правильно выбрать зарядную станцию. Инфографика: t.me/uawarinfographics

Соответственно емкость станции определяет ее цену:

  • малая емкость (500 Вт*час) — около 23 тысяч грн;
  • средняя емкость (1048 Вт*час) — 44 тысячи грн;
  • высокая емкость (2016 Вт*час) — 60 тысяч грн.

Также важно обратить внимание на мощность электроустройств. В частности, вай-фай роутер от станции малой емкости сможет работать 50 часов, от высокой — 202 часа. А вот стиральную машину, кондиционер и фен к такой станции подключать не стоит, она эти приборы не потянет.

Напомним, что Новини.LIVE узнали, сколько сейчас стоят генераторы, EcoFlow и повербанки и как изменились цены после аварийных отключений в 2022-2023 годах.

Также мы писали, что электромобили могут служить большими повербанками в условиях блэкаутов, а некоторые из них умеют даже отдать свою электроэнергию целым домам. Известно, как это сделать.

электроэнергия
генераторы
война в Украине
YASNO
війна
свет
блэкаут

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