Как выбрать зарядную станцию в зависимости от потребностей — инструкция от Yasno

Семья использует зарядную станцию во время выключения света. Фото: ecoflowukraine.com

Во времена отключения света как никогда выручит зарядная станция, которая в зависимости от мощности устройства и количества часов блекаута поможет не потерять время для работы или отдыха. Однако правильно подобрать такую станцию ввиду своих нужд дело нелегкое.

Соответствующую инфографику-инструкцию по подбору зарядной станции опубликовал Telegram-канал UA War Infographics в понедельник, 27 мая, разработанную совместно с Yasno.

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Согласно инструкции, чтобы узнать необходимую минимальную емкость зарядной станции, нужно умножить мощность необходимого прибора на количество часов его работы.

Как правильно выбрать зарядную станцию. Инфографика: t.me/uawarinfographics

Соответственно емкость станции определяет ее цену:

малая емкость (500 Вт*час) — около 23 тысяч грн;

средняя емкость (1048 Вт*час) — 44 тысячи грн;

высокая емкость (2016 Вт*час) — 60 тысяч грн.

Также важно обратить внимание на мощность электроустройств. В частности, вай-фай роутер от станции малой емкости сможет работать 50 часов, от высокой — 202 часа. А вот стиральную машину, кондиционер и фен к такой станции подключать не стоит, она эти приборы не потянет.

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