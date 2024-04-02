Як вимкнути набридливу рекламу на телефонах Samsung натисканням кількох кнопок

Як позбутися нав’язливої реклами на смартфонах Samsung — простий лайфхак
2 квітня 2024 19:55
Рекламу на Samsung можна вимкнути. Фото: ktsm.com
За даними Rakuten Viber, у рейтингу найпопулярніших смартфонів в Україні Samsung посідає перше місце. Втім, сьогодні користувачі скаржаться на перевантаження корейських пристроїв рекламою.
Як її відключити, на щастя, розповіла сама компанія Samsung.
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Насамперед потрібно вимкнути надсилання сповіщень з програми "Магазин Samsung".
- Перейдіть у "Налаштування".
- Натисніть на "Повідомлення".
- Виберіть "Стиль повідомлень, спливають".
- Виберіть "Додатки показувати коротко", щоб мінімізувати сповіщення додатків.
- Внизу меню знайдіть "Магазин Samsung" та вимкніть його.
Samsung Push Service
Наступне джерело рекламних віконець — Samsung Push Service.
- В налаштуваннях "Сповіщення" натисніть на "Сповіщення додатків".
- Внизу меню знайдіть "Samsung Push Service" та вимкніть його.
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