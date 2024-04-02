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Як позбутися нав’язливої реклами на смартфонах Samsung — простий лайфхак

2 квітня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як вимкнути набридливу рекламу на телефонах Samsung натисканням кількох кнопок
Рекламу на Samsung можна вимкнути. Фото: ktsm.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

За даними Rakuten Viber, у рейтингу найпопулярніших смартфонів в Україні Samsung посідає перше місце. Втім, сьогодні користувачі скаржаться на перевантаження корейських пристроїв рекламою.

Як її відключити, на щастя, розповіла сама компанія Samsung.

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Shop Samsung

Насамперед потрібно вимкнути надсилання сповіщень з програми "Магазин Samsung".

  • Перейдіть у "Налаштування".
  • Натисніть на "Повідомлення".
  • Виберіть "Стиль повідомлень, спливають".
  • Виберіть "Додатки показувати коротко", щоб мінімізувати сповіщення додатків.
  • Внизу меню знайдіть "Магазин Samsung" та вимкніть його.

Samsung Push Service

Наступне джерело рекламних віконець — Samsung Push Service.

  • В налаштуваннях "Сповіщення" натисніть на "Сповіщення додатків".
  • Внизу меню знайдіть "Samsung Push Service" та вимкніть його.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів Samsung.

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