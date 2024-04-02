Як вимкнути набридливу рекламу на телефонах Samsung натисканням кількох кнопок

Рекламу на Samsung можна вимкнути. Фото: ktsm.com

За даними Rakuten Viber, у рейтингу найпопулярніших смартфонів в Україні Samsung посідає перше місце. Втім, сьогодні користувачі скаржаться на перевантаження корейських пристроїв рекламою.

Як її відключити, на щастя, розповіла сама компанія Samsung.

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Насамперед потрібно вимкнути надсилання сповіщень з програми "Магазин Samsung".

Перейдіть у "Налаштування".

Натисніть на "Повідомлення".

Виберіть "Стиль повідомлень, спливають".

Виберіть "Додатки показувати коротко", щоб мінімізувати сповіщення додатків.

Внизу меню знайдіть "Магазин Samsung" та вимкніть його.

Samsung Push Service

Наступне джерело рекламних віконець — Samsung Push Service.

В налаштуваннях "Сповіщення" натисніть на "Сповіщення додатків".

Внизу меню знайдіть "Samsung Push Service" та вимкніть його.

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