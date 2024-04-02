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Как избавиться от навязчивой рекламы на смартфонах Samsung — простой лайфхак

2 апреля 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как отключить назойливую рекламу на телефонах Samsung нажатием нескольких кнопок
Рекламу Samsung можно отключить. Фото: ktsm.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

По данным Rakuten Viber, в рейтинге самых популярных смартфонов в Украине Samsung занимает первое место. Впрочем, сегодня пользователи жалуются на перегрузку корейских устройств рекламой.

Как ее отключить, к счастью, рассказала сама компания Samsung.

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Shop Samsung

Прежде всего необходимо отключить отправку уведомлений из "Магазина Samsung".

  • Перейдите в "Настройки".
  • Щелкните "Сообщения".
  • Выберите "Стиль сообщений, всплывающие".
  • Выберите "Приложения показывать коротко", чтобы минимизировать уведомления приложений.
  • Внизу меню найдите "Магазин Samsung" и отключите его.

Samsung Push Service

Следующий источник рекламных окошек — Samsung Push Service.

  • В настройках "Уведомления" нажмите "Уведомления приложений".
  • Внизу меню найдите "Samsung Push Service" и отключите его.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.

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