Как отключить назойливую рекламу на телефонах Samsung нажатием нескольких кнопок

Рекламу Samsung можно отключить. Фото: ktsm.com

По данным Rakuten Viber, в рейтинге самых популярных смартфонов в Украине Samsung занимает первое место. Впрочем, сегодня пользователи жалуются на перегрузку корейских устройств рекламой.

Как ее отключить, к счастью, рассказала сама компания Samsung.

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Прежде всего необходимо отключить отправку уведомлений из "Магазина Samsung".

Перейдите в "Настройки".

Щелкните "Сообщения".

Выберите "Стиль сообщений, всплывающие".

Выберите "Приложения показывать коротко", чтобы минимизировать уведомления приложений.

Внизу меню найдите "Магазин Samsung" и отключите его.

Samsung Push Service

Следующий источник рекламных окошек — Samsung Push Service.

В настройках "Уведомления" нажмите "Уведомления приложений".

Внизу меню найдите "Samsung Push Service" и отключите его.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.