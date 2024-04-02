Как отключить назойливую рекламу на телефонах Samsung нажатием нескольких кнопок

Как избавиться от навязчивой рекламы на смартфонах Samsung — простой лайфхак
2 апреля 2024 19:55
Рекламу Samsung можно отключить. Фото: ktsm.com
По данным Rakuten Viber, в рейтинге самых популярных смартфонов в Украине Samsung занимает первое место. Впрочем, сегодня пользователи жалуются на перегрузку корейских устройств рекламой.
Как ее отключить, к счастью, рассказала сама компания Samsung.
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Прежде всего необходимо отключить отправку уведомлений из "Магазина Samsung".
- Перейдите в "Настройки".
- Щелкните "Сообщения".
- Выберите "Стиль сообщений, всплывающие".
- Выберите "Приложения показывать коротко", чтобы минимизировать уведомления приложений.
- Внизу меню найдите "Магазин Samsung" и отключите его.
Samsung Push Service
Следующий источник рекламных окошек — Samsung Push Service.
- В настройках "Уведомления" нажмите "Уведомления приложений".
- Внизу меню найдите "Samsung Push Service" и отключите его.
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