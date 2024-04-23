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Як позбутися спаму — кращі програми для розпізнавання телефонних номерів

23 квітня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-4 кращих програм для розпізнавання спаму та небажаних телефонних номерів
Невідомий номер дратує та лякає. Фото: attheu.utah.edu
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Невідомі номери можуть дратувати, небажані — лякати, а нахабні телефонні спамери з непотрібними послугами відривати порожніми балачками під час робочого дня. Тому важливо знати, хто саме вам телефонує перед тим, як підняти трубку.

Про інструменти за допомогою яких можна шукати інформацію про абонента або блокувати спамерів та шахраїв написав MySmartPrice.

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Truecaller

Найпопулярніший та надійний безплатний застосунок на Android та iOS. Його можна завантажити, щоб дізнатися, хто вам телефонував.

Окрім пошуку ідентифікатора абонента, програма має великий список спам-номерів, які вона блокує автоматично.

Додаток також може перевіряти компанії. Truecaller оснащено папкою для вхідних SMS та функцією чату.

Mr Number

Одна з найкращих безплатних програм для Android та iOS, яка блокує небажані спам-дзвінки. Вона також показує ім'я людини, яка вам телефонує, та відомості про шахрая.

Ви можете заблокувати номери абонента, або навіть номери за кодом міста чи усієї країни.

Додаток також переглядає історію викликів вашого телефону та запропонує номер, який слід заблокувати, щоб уникнути шахрайства та спаму.

Freelookup.net

Сайт, на якому можна ввести номер телефону, код країни та натиснути "Почати пошук", і він знайде інформацію про номер у своїй базі даних.

Найбільшою перевагою цього інструменту є те, що вам не потрібно завантажувати жодну програму, а заходити на сайт з будь-якого пристрою з інтернетом.

Spokeo

Сайт зі зворотним пошуком, на якому можна знайти інформацію про людину, ввівши її номер телефону, електронну адресу, офлайн адресу або ім’я.

Сайт покаже контакти людини, історію місцезнаходжень, особисту інформацію, родину та партнерів, облікові записи в соціальних мережах, судимості та дані про стан здоров’я.

Раніше ми писали, як захистити свій смартфон від стеження. Також розповідали про головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси.

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