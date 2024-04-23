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Как избавиться от спама — лучшие программы для распознавания телефонных номеров

23 апреля 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-4 лучших приложений для распознавания спама и нежелательных телефонных номеров
Неизвестный номер раздражает и пугает. Фото: attheu.utah.edu
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Неизвестные номера могут раздражать, нежелательные пугать, а наглые телефонные спамеры с ненужными услугами отвлекают пустой болтовней во время рабочего дня. Поэтому важно знать, кто именно вам звонит по телефону, прежде чем поднять трубку.

Об инструментах, с помощью которых можно искать информацию об абоненте или блокировать спамеров и мошенников написал MySmartPrice.

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Truecaller

Самое популярное и надежное бесплатное приложение на Android и iOS. Его можно скачать, чтобы узнать, кто вам звонил по телефону.

Кроме поиска идентификатора абонента, программа имеет обширный список спам-номеров, которые она блокирует автоматически.

Приложение может также проверять компании. Truecaller оснащена папкой для входящих SMS и функцией чата.

Mr Number

Одно из лучших бесплатных приложений для Android и iOS, блокирующее нежелательные спам-звонки. Оно также показывает имя звонящего человека и сведения о мошеннике.

Вы можете заблокировать номера человека или даже номера по коду города или всей страны.

Приложение также просматривает историю вызовов телефона и предложит номер, который следует заблокировать, чтобы избежать мошенничества и спама.

Freelookup.net

Сайт, на котором можно ввести номер телефона, код страны и нажать "Начать поиск", и он найдет информацию о номере в своей базе данных.

Наибольшим преимуществом этого инструмента является то, что вам не нужно загружать программу, а заходить на сайт с любого устройства с интернетом.

Spokeo

Сайт с обратным поиском, на котором можно найти информацию о человеке, введя его номер телефона, электронный адрес, офлайн адрес или имя.

Сайт покажет контакты абонента, историю местонахождений, личную информацию, семью и партнеров, учетные записи в социальных сетях, судимости и данные о состоянии здоровья.

Ранее мы писали, как защитить свой смартфон от слежки. Также рассказывали о главных признаках того, что на ваш телефон уже подсадили вирусы.

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