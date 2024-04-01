Як почистити пам'ять у Viber без втрати важливих даних в iPhone та Android

Почистити Viber просто. Фото: androidcentral.com

Користувачі часто скаржаться на популярний в Україні месенджер Viber. З одного боку, він зручний та підтримує багато корисних функцій, з іншого — сильно перевантажує пам'ять смартфона, через що доводиться видаляти фотографії та цілі чати.

Як почистити Viber, повідомив УНІАН.

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Щоб Viber працював коректно, потрібно періодично чистити кеш (тимчасові файли, які застосунок зберігає на пристрої).

Як очистити кеш в iPhone

Зайдіть в розділ "Налаштування" в смартфоні.

Знайдіть додаток Viber та натисніть на нього.

Всередині додаткових налаштувань програми виберіть "Пам'ять і дані".

Натисніть кнопку "Очищення кешу".

Як очистити кеш в Android

Відкрийте Viber.

Натисніть на іконку меню в лівому верхньому куту.

Зайдіть в "Налаштування", натисніть на пункт "Сховище даних і кеш".

Видаліть усе зайве.

Ці маніпуляції допоможуть позбавитися від непотрібних даних, але не вплинуть на контакти та повідомлення. Всі вони залишаться в смартфоні.

Єдине застереження: перед чищенням кешу варто завантажити потрібні фотографії на телефон, щоб не втратити їх.

Раніше депутат Верховної Ради розповів, чи є небезпечним для українців Viber. Також цього року Ощадбанк запровадив корисну новацію у Viber.