Як почистити пам'ять у Viber без втрати важливих даних в iPhone та Android

Як швидко почистити пам'ять у Viber без видалення фото й чатів — лайфхак
Користувачі часто скаржаться на популярний в Україні месенджер Viber. З одного боку, він зручний та підтримує багато корисних функцій, з іншого — сильно перевантажує пам'ять смартфона, через що доводиться видаляти фотографії та цілі чати.
Як почистити Viber, повідомив УНІАН.
Щоб Viber працював коректно, потрібно періодично чистити кеш (тимчасові файли, які застосунок зберігає на пристрої).
Як очистити кеш в iPhone
- Зайдіть в розділ "Налаштування" в смартфоні.
- Знайдіть додаток Viber та натисніть на нього.
- Всередині додаткових налаштувань програми виберіть "Пам'ять і дані".
- Натисніть кнопку "Очищення кешу".
Як очистити кеш в Android
- Відкрийте Viber.
- Натисніть на іконку меню в лівому верхньому куту.
- Зайдіть в "Налаштування", натисніть на пункт "Сховище даних і кеш".
- Видаліть усе зайве.
Ці маніпуляції допоможуть позбавитися від непотрібних даних, але не вплинуть на контакти та повідомлення. Всі вони залишаться в смартфоні.
Єдине застереження: перед чищенням кешу варто завантажити потрібні фотографії на телефон, щоб не втратити їх.
Раніше депутат Верховної Ради розповів, чи є небезпечним для українців Viber. Також цього року Ощадбанк запровадив корисну новацію у Viber.
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