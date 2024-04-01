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Як швидко почистити пам'ять у Viber без видалення фото й чатів — лайфхак

1 квітня 2024 19:55
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Як почистити пам'ять у Viber без втрати важливих даних в iPhone та Android
Почистити Viber просто. Фото: androidcentral.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Користувачі часто скаржаться на популярний в Україні месенджер Viber. З одного боку, він зручний та підтримує багато корисних функцій, з іншого — сильно перевантажує пам'ять смартфона, через що доводиться видаляти фотографії та цілі чати.

Як почистити Viber, повідомив УНІАН.

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Щоб Viber працював коректно, потрібно періодично чистити кеш (тимчасові файли, які застосунок зберігає на пристрої).

Як очистити кеш в iPhone

  • Зайдіть в розділ "Налаштування" в смартфоні.
  • Знайдіть додаток Viber та натисніть на нього.
  • Всередині додаткових налаштувань програми виберіть "Пам'ять і дані".
  •  Натисніть кнопку "Очищення кешу".

Як очистити кеш в Android

  • Відкрийте Viber.
  • Натисніть на іконку меню в лівому верхньому куту.
  • Зайдіть в "Налаштування", натисніть на пункт "Сховище даних і кеш".
  • Видаліть усе зайве.

Ці маніпуляції допоможуть позбавитися від непотрібних даних, але не вплинуть на контакти та повідомлення. Всі вони залишаться в смартфоні.

Єдине застереження: перед чищенням кешу варто завантажити потрібні фотографії на телефон, щоб не втратити їх.

Раніше депутат Верховної Ради розповів, чи є небезпечним для українців Viber. Також цього року Ощадбанк запровадив корисну новацію у Viber.

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