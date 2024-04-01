Как почистить память в Viber без потери важных данных в iPhone и Android

Как быстро почистить память в Viber без удаления фото и чатов — лайфхак
Пользователи часто жалуются на популярный в Украине мессенджер Viber. С одной стороны, он удобен и поддерживает много полезных функций, с другой — сильно перегружает память смартфона, поэтому приходится удалять фотографии и целые чаты.
Как почистить Viber, сообщил УНИАН.
Чтобы Viber работал корректно, нужно периодически чистить кэш (временные файлы, которые приложение хранит на устройстве).
Как очистить кэш в iPhone
- Зайдите в раздел "Настройки" в смартфоне.
- Найдите приложение Viber и нажмите его.
- Внутри дополнительных настроек программы выберите "Память и данные".
- Нажмите кнопку "Очистка кэша".
Как очистить кэш в Android
- Откройте Viber.
- Щелкните значок меню в левом верхнем углу.
- Зайдите в "Настройки", нажмите пункт "Хранилище данных и кэш".
- Удалите все лишнее.
Эти манипуляции помогут избавиться от ненужных данных, но не повлияют на контакты и сообщения. Все они останутся в смартфоне.
Единственная оговорка: перед чисткой кэша следует загрузить нужные фотографии на телефон, чтобы не потерять их.
Ранее депутат Верховной Рады рассказал, опасен ли для украинцев Viber. Также в этом году Ощадбанк ввел полезное новшество в Viber.
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