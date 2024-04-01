Как почистить память в Viber без потери важных данных в iPhone и Android

Очистить Viber просто. Фото: androidcentral.com

Пользователи часто жалуются на популярный в Украине мессенджер Viber. С одной стороны, он удобен и поддерживает много полезных функций, с другой — сильно перегружает память смартфона, поэтому приходится удалять фотографии и целые чаты.

Как почистить Viber, сообщил УНИАН.

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Чтобы Viber работал корректно, нужно периодически чистить кэш (временные файлы, которые приложение хранит на устройстве).

Как очистить кэш в iPhone

Зайдите в раздел "Настройки" в смартфоне.

Найдите приложение Viber и нажмите его.

Внутри дополнительных настроек программы выберите "Память и данные".

Нажмите кнопку "Очистка кэша".

Как очистить кэш в Android

Откройте Viber.

Щелкните значок меню в левом верхнем углу.

Зайдите в "Настройки", нажмите пункт "Хранилище данных и кэш".

Удалите все лишнее.

Эти манипуляции помогут избавиться от ненужных данных, но не повлияют на контакты и сообщения. Все они останутся в смартфоне.

Единственная оговорка: перед чисткой кэша следует загрузить нужные фотографии на телефон, чтобы не потерять их.

Ранее депутат Верховной Рады рассказал, опасен ли для украинцев Viber. Также в этом году Ощадбанк ввел полезное новшество в Viber.