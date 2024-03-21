Бюджетний Google Pixel 8a, який вийде у травні, отримає флагманські характеристики

Google Pixel 8 Pro (ліворуч) та Pixel 8 (праворуч). Фото: cnet.com

Телефони Google Pixel серії A вважаються одними з найкращих бюджетних смартфонів на Android. Новий Pixel 8a стане пристроєм, який ще більше скоротить розрив між бюджетними та звичайними Pixel.

Про це повідомив Android Authority.

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Покращений дисплей

Хоча роздільна здатність і розмір дисплея Pixel 8a залишилися незмінними, OLED-панель тепер підтримує частоту оновлення 120 Гц з піковою яскравістю 1400 ніт HDR, що відповідає характеристикам старшої моделі Pixel 8. Також Pixel 8a отримає підтримку режиму DisplayPort, що дозволить під'єднати смартфон до монітора.

Новий чипсет

Pixel 8a поставлятиметься з оновленим процесором Google Tensor G3. Таким самим, що й в серії Pixel 8. Google відмовилася від застарілих ядер Cortex-X1 та Cortex-A55 на користь новіших, швидших й енергоефективніших ядер 2022 року. Google також змінила розташування ядер з 2+2+4 на 1+4+4. Все це призведе до значного прискорення роботи чипа.

Також Tensor G3 також має новіший графічний процесор Mali-G715, новий модем Samsung Modem 5300, підтримку кодування AV1 до 4K/60fps, оновлений TPU та новий DSP для обробки зображень.

Камера не оновлюватиметься

У порівнянні з моделлю Pixel 7a не передбачено жодних змін. Той самий основний датчик 64 МП, ширококутний об'єктив 13 Мп та фронтальна камера 13 МП. Хоча обробка фото має покращитися завдяки процесору Tensor G3.

Раніше ми порівнювали смартфони iPhone 15 з Google Pixel 8 та iPhone 15 Pro Max з Google Pixel 8 Pro.