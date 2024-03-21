Бюджетный Google Pixel 8a, который выйдет в мае, получит флагманские характеристики

Google Pixel 8 Pro (слева) и Pixel 8 (справа). Фото: cnet.com

Телефоны Google Pixel серии A считаются одними из самых лучших бюджетных смартфонов на Android. Новый Pixel 8a станет устройством, которое еще больше сократит разрыв между бюджетными и обычными Pixel.

Об этом сообщил Android Authority.

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Улучшенный дисплей

Хотя разрешение и размер дисплея Pixel 8a остались неизменными, OLED-панель теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц с пиковой яркостью 1400 нит HDR, что соответствует характеристикам старшей модели Pixel 8. Также Pixel 8a получит поддержку режима DisplayPort, что позволит подключить телефон к монитору.

Новый чипсет

Pixel 8a будет поставляться с обновленным процессором Google Tensor G3. Таким же, что и в серии Pixel 8. Google отказалась от устаревших ядер Cortex-X1 и Cortex-A55 в пользу более новых, более быстрых и энергоэффективных ядер 2022 года. Google также изменила расположение ядер с 2+2+4 на 1+4+4. Все это приведет к значительному ускорению работы чипа.

Также Tensor G3 также имеет более новый графический процессор Mali-G715, новый модем Samsung Modem 5300, поддержку кодирования AV1 до 4K/60fps, обновленный TPU и новый DSP для обработки изображений.

Камера не будет обновляться

В сравнении с моделью Pixel 7a не предусмотрено никаких изменений. Тот же самый основной датчик 64 МП, широкоугольный объектив 13 Мп и фронтальная камера 13 МП. Хотя обработка фото должна улучшиться благодаря процессору Tensor G3.

Ранее мы сравнивали смартфоны iPhone 15 с Google Pixel 8 и iPhone 15 Pro Max с Google Pixel 8 Pro.