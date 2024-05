Які нові функції ШІ з'являться на браузері Safari від Apple — інсайдерська інформація

Браузер Safari. Фото: apple.com

За інформацією AppleInsider, Apple тестує нові функції для мобільного браузера Safari, який використовується на iPhone. Компанія планує додати в iOS 18 штучний інтелект.

Про це повідомила Phone Arena.

Що нового з'явиться

В інтерфейс Safari додадуть:

інструменти нового покоління для блокування контенту;

функцію "Інтелектуальний пошук", яка працюватиме на основі штучного інтелекту;

новий інструмент ШІ для узагальнення контенту на вебсайті.

Як це працюватиме

Узагальнення відбуватиметься за допомогою великої мовної моделі (LLM) Ajax. Використання ШІ на пристрої замість підключення до хмарного сервера дозволить швидше реагувати на запити, зберігаючи при цьому конфіденційність користувача.

Функція читатиме текст на сайті й виокремлювати головні моменти, надаючи при цьому короткий виклад прочитаного.

Вебгумка дозволить користувачам Safari видаляти певні частини сайту, які вони переглядають. Це можуть бути текст, зображення та навіть рекламні банери.

Safari може запам'ятовувати налаштування і видаляти вибрані розділи на інших сайтах, навіть якщо користувач закриває браузер або залишає початковий вебсайт.

У Safari буде розміщено значок або певний тип вікна, який сповіщатиме користувача про те, що сайт, який він зараз переглядає, було змінено.

Браузер також дозволить користувачеві повернутися до перегляду оригінального, незміненого сайту.

Visual Look Up

Модернізація ШІ дозволить Safari ідентифікувати споживчі товари, розширивши можливості Visual Look Up. Наразі Visual Look Up може ідентифікувати домашніх тварин, популярні пам'ятки та рослини на зображеннях у додатку "Фотографії".

Вдосконалена функція Visual Look Up з'явиться на iPhone у 2025 році — вона надаватиме користувачам інформацію про те, де вони можуть знайти певний продукт та скільки коштує його придбання.

Apple представить iOS 18 вже 10 червня на конференції для розробників WWDC 2024.

