Какие новые функции ИИ появятся на браузере Safari от Apple — инсайдерская информация

Браузер Safari. Фото: apple.com

По информации AppleInsider, Apple тестирует новые функции для мобильного браузера Safari, используемого на iPhone. Компания планирует добавить в iOS 18 искусственный интеллект.

Об этом сообщила Phone Arena.

Читайте также:

Что нового появится

В интерфейс Safari добавят:

инструменты нового поколения для блокировки контента;

функцию "Интеллектуальный поиск", которая будет работать на основе искусственного интеллекта;

новый инструмент ИИ для обобщения контента на веб-сайте.

Как это будет работать

Обобщение будет происходить с помощью языковой модели (LLM) Ajax. Использование ИИ на устройстве вместо подключения к облачному серверу позволит быстрее реагировать на запросы, сохраняя при этом пользовательскую конфиденциальность.

Функция будет читать текст на сайте и выделять главные моменты, предоставляя при этом краткое изложение прочитанного.

Веб-резинка позволит пользователям Safari удалять определенные части сайта, которые они просматривают. Это могут быть текст, изображения и рекламные баннеры.

Safari может запоминать настройки и удалять выбранные разделы на других сайтах, даже если пользователь закрывает браузер или покидает начальный веб-сайт.

В Safari будет размещен значок или определенный тип окна, который будет уведомлять пользователя о том, что просматриваемый сайт был изменен.

Браузер также позволит пользователю вернуться к просмотру оригинального, неизмененного сайта.

Visual Look Up

Модернизация ИИ позволит Safari идентифицировать потребительские товары, расширив возможности Visual Look Up. Сегодня Visual Look Up может идентифицировать домашних животных, популярные достопримечательности и растения на изображениях в приложении "Фотографии".

Усовершенствованная функция Visual Look Up появится на iPhone в 2025 году — она предоставит пользователям информацию о том, где они могут найти определенный продукт и сколько стоит его приобретение.

Apple представит iOS 18 уже 10 июня на конференции для разработчиков WWDC 2024 года.

Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.