Шахраї викрадають акаунти в Telegram — як розпізнати злочинну схему

Користувач заходить у додаток Telegram. Фото: depositphotos.com

Кіберзлочинці вдалися до нової схеми, щоб викрасти акаунти користувачів в месенджерах, зокрема Telegram. Так, шахраї створюють та поширюють фейкові голосування.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 31 травня.

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Зловмисники розповсюджують у месенджерах повідомлення про голосування за дітей, які беруть участь у мистецьких конкурсах. Людям пропонують перейти за посиланням і авторизуватися, щоб проголосувати.

Фахівці попереджають, що сканування QR-коду чи введення номера телефону та одноразового коду дозволяє додати сторонній пристрій до облікового запису жертви, що компрометує акаунт. Таким чином зловмисники можуть використовувати викрадені акаунти для монетизації різних схем.

Популярні месенджери в телефоні. Фото: cip.gov.ua

Про шахрайство свідчать такі ознаки:

використання тематичних слів про голосування та мистецтво в доменах фішингових сайтів (наприклад, малюнки, художник, бал, діти, конкурс, голосування, тощо),

повідомлення від незнайомців з проханням проголосувати,

посилання на невідомі вебсайти у повідомленнях.

Якщо ваш акаунт було скомпрометовано, перевірте налаштування і завершіть невідомі сесії. Якщо доступ триватиме понад 24 години, зловмисник зможе завершити вашу сесію. В такому разі, видаліть акаунт з усіма даними та зареєструйтеся повторно.

У Держспецзв'язку радять налаштувати багатофакторну авторизацію для кращого захисту свого акаунту.

Нагадаємо, що ПриватБанк допоміг правоохоронцям викрити групу шахраїв, які ошукали клієнтів банку на понад 1 млн гривень. Зловмисники розповсюджували фейкові пропозиції з надання міжнародної грошової допомоги.

Також нещодавно на Закарпатті викрили організатора та 18 учасників шахрайського call-центру, які ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень.