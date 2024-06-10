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Киберпреступники похищают аккаунты в Telegram — как распознать действия мошенников и защититься

10 июня 2024 04:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мошенники похищают аккаунты в Telegram — как распознать преступную схему
Пользователь входит в приложение Telegram. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Киберпреступники прибегли к новой схеме, чтобы похитить аккаунты пользователей в мессенджерах, в частности Telegram. Так, мошенники создают и распространяют фейковые голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 31 мая.

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Злоумышленники распространяют в мессенджерах сообщения о голосовании за детей, участвующих в конкурсах. Людям предлагают перейти по ссылке и авторизоваться, чтобы проголосовать.

Специалисты предупреждают, что сканирование QR-кода или ввод номера телефона и одноразового кода позволяет добавить стороннее устройство к аккаунту жертвы, компрометирующей аккаунт. Таким образом, злоумышленники могут использовать похищенные аккаунты для монетизации различных схем.

Как понять, что пишут мошенники
Популярные мессенджеры в телефоне. Фото: cip.gov.ua

О мошенничестве свидетельствуют следующие признаки:

  • использование тематических слов о голосовании и искусстве в доменах фишинговых сайтов (например, рисунки, художник, бал, дети, конкурс, голосование и т.п.),
  • сообщения от незнакомцев с просьбой проголосовать,
  • ссылки на неизвестные веб-сайты в сообщениях.

Если ваш аккаунт был скомпрометирован, проверьте настройки и завершите неизвестные сессии. Если доступ будет длиться более 24 часов, злоумышленник сможет завершить вашу сессию. В таком случае удалите аккаунт со всеми данными и зарегистрируйтесь повторно.

В Госспецсвязи советуют настроить многофакторную авторизацию для лучшей защиты аккаунта.

Напомним, что ПриватБанк помог правоохранителям разоблачить группу мошенников, которые обманули клиентов банка более чем на 1 млн гривен. Злоумышленники распространяли фейковые предложения по оказанию международной денежной помощи.

Также недавно на Закарпатье разоблачили организатора и 18 участников мошеннического call-центра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен.

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Госспецсвязи
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