Мошенники похищают аккаунты в Telegram — как распознать преступную схему

Киберпреступники похищают аккаунты в Telegram — как распознать действия мошенников и защититься
Киберпреступники прибегли к новой схеме, чтобы похитить аккаунты пользователей в мессенджерах, в частности Telegram. Так, мошенники создают и распространяют фейковые голосования.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 31 мая.
Новая преступная схема мошенников в мессенджерах
Злоумышленники распространяют в мессенджерах сообщения о голосовании за детей, участвующих в конкурсах. Людям предлагают перейти по ссылке и авторизоваться, чтобы проголосовать.
Специалисты предупреждают, что сканирование QR-кода или ввод номера телефона и одноразового кода позволяет добавить стороннее устройство к аккаунту жертвы, компрометирующей аккаунт. Таким образом, злоумышленники могут использовать похищенные аккаунты для монетизации различных схем.
О мошенничестве свидетельствуют следующие признаки:
- использование тематических слов о голосовании и искусстве в доменах фишинговых сайтов (например, рисунки, художник, бал, дети, конкурс, голосование и т.п.),
- сообщения от незнакомцев с просьбой проголосовать,
- ссылки на неизвестные веб-сайты в сообщениях.
Если ваш аккаунт был скомпрометирован, проверьте настройки и завершите неизвестные сессии. Если доступ будет длиться более 24 часов, злоумышленник сможет завершить вашу сессию. В таком случае удалите аккаунт со всеми данными и зарегистрируйтесь повторно.
В Госспецсвязи советуют настроить многофакторную авторизацию для лучшей защиты аккаунта.
Напомним, что ПриватБанк помог правоохранителям разоблачить группу мошенников, которые обманули клиентов банка более чем на 1 млн гривен. Злоумышленники распространяли фейковые предложения по оказанию международной денежной помощи.
Также недавно на Закарпатье разоблачили организатора и 18 участников мошеннического call-центра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен.
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