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Компанії Microsoft, Amazon и Google закрили доступ до хмарних продуктів на території РФ

15 березня 2024 22:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Компанії Microsoft, Amazon и Google закрили доступ до хмарних продуктів на території РФ
Смартфон з доступом до пошукової системи. Фото: Financial Times
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Глобальні технологічні гіганти Microsoft, Amazon і Google з 20 березня призупинять доступ до хмарних продуктів для організацій на території Росії. Зокрема, йдеться про сервіси Power BI та Dynamics CRM.

Про це повідомили росЗМІ у п'ятницю, 15 березня.

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Тепер хмарна продукція від глобальних IT-компаній не буде доступна на території Російської Федерації.

Таке рішення було ухвалено через санкції, які обмежують постачання програмного забезпечення та інших продуктів до РФ.

"Може йтися про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання до РФ відповідно до вимог Регламенту ЄС 833/2014", — наголосили у російській компанії Softline. 

Російські компанії закликали якнайшвидше здійснити резервне копіювання даних, щоб не втратити до них доступ. 

Нагадаємо, росіяни заблокували доступ до сервісів Google на ТОТ України. Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet.  

Додамо, в Google погодилися виплатити 350 мільйонів доларів США для того, аби врегулювати судовий позов, коли через недолік в системі безпеки особисті дані користувачів вебсайту соцмережі Google Plus, якого вже не існує, потрапили до Інтернету.

Amazon
Google
Microsoft
технології
IT
Росія

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