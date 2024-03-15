Компании Microsoft, Amazon и Google закрыли доступ к облачным продуктам на территории РФ

Смартфон с доступом к поисковой системе. Фото: Financial Times

Глобальные технологические гиганты Microsoft, Amazon и Google с 20 марта приостановят доступ к облачным продуктам для организаций на территории России. В частности, речь идет о сервисах Power BI и Dynamics CRM.

Об этом сообщили РосСМИ в пятницу, 15 марта.

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Теперь облачная продукция от глобальных IT компаний не будет доступна на территории Российской Федерации.

Такое решение было принято в связи с санкциями, ограничивающими поставки программного обеспечения и других продуктов в РФ.

"Может быть, все облачные продукты Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят как запрещенные для поставки в РФ в соответствии с требованиями Регламента ЕС 833/2014", — подчеркнули в российской компании Softline.

Российские компании призвали как можно быстрее осуществить резервное копирование данных, чтобы не потерять доступ к ним.

Напомним, россияне заблокировали доступ к сервисам Google на ТОТ Украины. Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet.

Добавим, в Google согласились выплатить 350 миллионов долларов США для того, чтобы урегулировать судебный иск, когда из-за недостатка в системе безопасности личные данные пользователей вебсайта соцсети Google Plus, которого уже не существует, попали в Интернет.