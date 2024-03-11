Конкурент ChatGPT — Ілон Маск анонсував запуск нового чат-бота

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Twitter/Doge & Friend

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск заявив, що запуск його стартапу штучного інтелекту xAI відбудеться цього тижня. Як очікується, це буде розмовний чат-бот Grok.

Про це повідомляє REUTERS.

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Чат-бот Ілона Маска Grok

Grok — це система штучного інтелекту, яка має доступ до інформації в режимі реального часу через платформу Х. Ця особливість надає йому перевагу серед інших схожих чат-ботів.

"Цього тижня xAI відкриє вихідний код Grok", — заявив Маск у дописі на X.

Скриншот допису Ілона Маска

Шукаючи альтернативу OpenAI та Google, мільярдер створив xAI у 2023 році, щоб він був "максимально правдивим ШІ". Раніше Маск заявляв, що його чат-бот "буде найкращим шляхом до безпеки, який не знищить людей". У грудні минулого року стартап став доступним для передплатників Premium+ в X.

"Цей крок може надати громадськості вільний доступ до експериментів з кодом, що лежить в основі технології, і вивести у рейтинг xAI з такими фірмами, як Meta (META.O), opens new tab і Mistral, обидві з яких мають моделі ШІ з відкритим вихідним кодом", — зазначили у виданні.

Крім того, винахідник подав позов до суду на компанію OpenAI та її гендиректора Сема Альтмана. Маск запевнив, що компанія відійшла від своєї місії, яка має приносити користь людям, а не прибуток.

Нагадаємо, Маск раніше заявляв, що нова модель xAI є найкращою серед конкурентів. Бізнесмен розповів, що Grok має стати конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Додамо, Ілон Маск не раз висловлював своє занепокоєння щодо штучного інтелекту та його можливого впливу на майбутнє людства. Він назвав ШІ "ризиком" для людства.