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Конкурент ChatGPT — Илон Маск анонсировал запуск нового чат-бота

11 марта 2024 15:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Конкурент ChatGPT — Илон Маск анонсировал запуск нового чат-бота
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Twitter/Doge &amp; Friend
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил, что запуск его стартапа искусственного интеллекта xAI состоится на этой неделе. Как ожидается, это будет разговорный чат-бот Grok.

Об этом сообщает REUTERS.

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Чат-бот Илона Маска Grok

Grok — это система искусственного интеллекта, которая имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу Х. Эта особенность преобладает среди других похожих чат-ботов.

"На этой неделе xAI откроет исходный код Grok", — заявил Маск в сообщении на X.

Скриншот сообщения Илона Маска
Скриншот поста Илона Маска

Ища альтернативу OpenAI и Google, миллиардер создал xAI в 2023 году, чтобы он был "максимально правдивым ИИ". Ранее Маск заявлял, что его чат-бот "будет лучшим путем к безопасности, который не уничтожит людей". В декабре прошлого года стартап стал доступен для подписчиков Premium+ в X.

"Этот шаг может предоставить общественности свободный доступ к экспериментам с кодом, лежащим в основе технологии, и вывести в рейтинг xAI с такими фирмами, как Meta (META.O), opens new tab и Mistral, обе из которых имеют модели ИИ с открытым исходным кодом", — отметили в издании.

Кроме того, изобретатель подал иск в суд на компанию OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана. Маск заверил, что компания отошла от своей миссии, которая приносит пользу людям, а не прибыль.

Напомним, Маск ранее заявлял, что новая модель xAI является лучшей среди конкурентов. Бизнесмен рассказал, что Grok должен стать конкурентом для ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.

Добавим, Илон Маск не раз выражал свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта и его возможного влияния на будущее человечества. Он назвал ИИ "риском" для человечества.

США
Илон Маск
искусственный интеллект
Twitter
чат-бот
ChatGPT

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