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Користувачі з України, РФ та Білорусі отримають нову функцію у Telegram — про що йдеться

28 березня 2024 23:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Користувачі з України, РФ та Білорусі отримають нову функцію у Telegram — про що йдеться
Застосунок Telegram на смартфоні. Фото: depositphotos.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

З 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть контролювати, хто має можливість надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram. Нову функцію запровадять через численні повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. 

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

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Причиною впровадження цієї функції стали скарги російськомовних користувачів Telegram на отримання повідомлень від незнайомців із закликами до терактів. Дуров пояснив, що відразу після з'яви скарг були застосовані технічні та організаційні заходи для запобігання такій активності. Десятки тисяч спроб надіслати подібні повідомлення були припинені, а тисячі користувачів, які взяли участь у цьому флешмобі, зазнали вічного блокування своїх акаунтів.

Користувачі з України, РФ та Білорусі отримають нову функцію у Telegram — про що йдеться - фото 1
Допис Павла Дурова. Фото: скриншот

З метою подальшого боротьби зі спамом та закликами до насильства, з початку наступного тижня всі користувачі з Росії, України та Білорусі матимуть можливість обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення. Крім того, в месенджері буде впроваджено рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації спаму.

Павло Дуров підкреслив, що Telegram не призначений для спам-розсилок та закликів до насильства, і зазначив, що команда месенджера активно працює над забезпеченням безпеки та комфорту користувачів.

Нагадаємо, що 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

Також ми писали про те, що народний депутат Микола Княжицький заявив, що Telegram є мережею, яка не зареєстрована у Європейському Союзі та несе багато загроз, тому до Ради був внесений відповідний законопроєкт.

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