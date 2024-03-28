Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Пользователи из Украины, РФ и Белоруссии получат новую функцию в Telegram — о чем идет речь arrow

Пользователи из Украины, РФ и Белоруссии получат новую функцию в Telegram — о чем идет речь

28 марта 2024 23:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пользователи из Украины, РФ и Белоруссии получат новую функцию в Telegram — о чем идет речь
Приложение Telegram на смартфоне. Фото: lifehacke
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

С 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность посылать им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Читайте также:

Новая функция в Telegram

Причиной этой функции стали жалобы русскоязычных пользователей Telegram на получение сообщений от незнакомцев с призывами к терактам. Дуров объяснил, что сразу после появления жалоб были применены технические и организационные меры по предотвращению такой активности. Десятки тысяч попыток отправить подобные сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, принявших участие в этом флешмобе, подверглись вечной блокировке своих аккаунтов.

Пользователи из Украины, РФ и Белоруссии получат новую функцию в Telegram — о чем идет речь - фото 1
Сообщение Павла Дурова. Фото: скриншот

С целью дальнейшей борьбы со спамом и призывами к насилию, с начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут посылать им личные сообщения. Кроме того, в мессенджере будет введено решение на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации спама.

Павел Дуров подчеркнул, что Telegram не предназначен для спам-рассылок и призывов к насилию и отметил, что команда мессенджера активно работает над обеспечением безопасности и комфорта пользователей.

Напомним, что 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

Также мы писали о том, что Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что Telegram является сетью, не зарегистрированной в Европейском Союзе и несущей много угроз, поэтому в Совет был внесен соответствующий законопроект.

Беларусь
соцсети
Украина
Telegram
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом