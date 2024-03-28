Пользователи из Украины, РФ и Белоруссии получат новую функцию в Telegram — о чем идет речь

Приложение Telegram на смартфоне. Фото: lifehacke

С 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность посылать им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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Новая функция в Telegram

Причиной этой функции стали жалобы русскоязычных пользователей Telegram на получение сообщений от незнакомцев с призывами к терактам. Дуров объяснил, что сразу после появления жалоб были применены технические и организационные меры по предотвращению такой активности. Десятки тысяч попыток отправить подобные сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, принявших участие в этом флешмобе, подверглись вечной блокировке своих аккаунтов.

Сообщение Павла Дурова. Фото: скриншот

С целью дальнейшей борьбы со спамом и призывами к насилию, с начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут посылать им личные сообщения. Кроме того, в мессенджере будет введено решение на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации спама.

Павел Дуров подчеркнул, что Telegram не предназначен для спам-рассылок и призывов к насилию и отметил, что команда мессенджера активно работает над обеспечением безопасности и комфорта пользователей.

Напомним, что 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

Также мы писали о том, что Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что Telegram является сетью, не зарегистрированной в Европейском Союзе и несущей много угроз, поэтому в Совет был внесен соответствующий законопроект.