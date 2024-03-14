Космічний корабель Spaceship Ілона Маска здійснив перший суборбітальний політ

Зліт космічного корабля Spaceship. Фото: DW

Космічний корабель Spaceship, створений Ілоном Маском, здійснив перший суборбітальний політ. Він піднявся на висоту понад 200 км та вийшов на земну орбіту.

Відео злету Spaceship оприлюднив WSJ News у четвер, 14 березня.

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Spaceship стартував з космодрому в Техасі. Він піднявся на висоту понад 200 км та вийшов на земну орбіту.

У космосі корабель здійснив низку випробувань, а саме: перекачку пального, що необхідно для відпрацювання процедури дозаправки в майбутніх польотах, та імітацію виводу супутника на орбіту.

Spaceship не виконав повного витка навколо Землі, а мав бути приводнений у заданому районі в Індійському океані. Втім, зв’язок з ним не відновився після входу у земну атмосферу і згодом компанія SpaceX повідомила про втрату корабля.

Це вже третій випробувальний політ Spaceship. Попередні два завершилися невдачею.

Пусковий майданчик у Техасі. Фото: Los Angeles Times

Що відомо про Spaceship

Космічний корабель Spaceship та ракета-носій Super Heavy є найвищою та найпотужнішою ракетою у світі. У складеному стані вони мають висоту 122 м. Перший ступінь оснащений 33 двигунами.

У майбутньому Spaceship планують використовувати для дослідження далекого космосу і космічного туризму.

Раніше ми повідомляли, що SpaceX успішно здійснила запуск космічного корабля Starship, використовуючи найпотужнішу в історії ракету-носій Super Heavy. Втім, через якийсь час зв'язок із корабля зник.

Нагадаємо, що власник компанії SpaceX Ілон Маск поділився кадрами з випробування нового двигуна для космічної ракети Starship. Це тестування було унікальним.