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Космічний корабель Spaceship Ілона Маска здійснив перший суборбітальний політ

14 березня 2024 19:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Космічний корабель Spaceship Ілона Маска здійснив перший суборбітальний політ
Зліт космічного корабля Spaceship. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Космічний корабель Spaceship, створений Ілоном Маском, здійснив перший  суборбітальний політ. Він піднявся на висоту понад 200 км та вийшов на земну орбіту.

Відео злету Spaceship оприлюднив WSJ News у четвер, 14 березня.

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Spaceship стартував з космодрому в Техасі. Він піднявся на висоту понад 200 км та вийшов на земну орбіту.

У космосі корабель здійснив низку випробувань, а саме: перекачку пального, що необхідно для відпрацювання процедури дозаправки в майбутніх польотах, та імітацію виводу супутника на орбіту. 

Spaceship не виконав повного витка навколо Землі, а мав бути приводнений у заданому районі в Індійському океані. Втім, зв’язок з ним не відновився після входу у земну атмосферу і згодом компанія SpaceX повідомила про втрату корабля.

Це вже третій випробувальний політ Spaceship. Попередні два завершилися невдачею.

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Пусковий майданчик у Техасі. Фото: Los Angeles Times

Що відомо про Spaceship

Космічний корабель Spaceship та ракета-носій Super Heavy є найвищою та найпотужнішою ракетою у світі. У складеному стані вони мають висоту 122 м. Перший ступінь оснащений 33 двигунами.

У майбутньому Spaceship планують використовувати для дослідження далекого космосу і космічного туризму.

Раніше ми повідомляли, що SpaceX успішно здійснила запуск космічного корабля Starship, використовуючи найпотужнішу в історії ракету-носій Super Heavy. Втім, через якийсь час зв'язок із корабля зник.

Нагадаємо, що власник компанії SpaceX Ілон Маск поділився кадрами з випробування нового двигуна для космічної ракети Starship. Це тестування було унікальним.

США
Ілон Маск
космос
технології
ракета

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