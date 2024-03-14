Космический корабль Spaceship Илона Маска совершил первый суборбитальный полет

Взлет космического корабля Spaceship. Фото: DW

Космический корабль Spaceship, созданный Илоном Маском, совершил первый суборбитальный полет. Он поднялся на высоту более 200 км и вышел на земную орбиту.

Видео взлета Spaceship обнародовал WSJ News в четверг, 14 марта.

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Spaceship стартовал с космодрома в Техасе. Он поднялся на высоту более 200 км и вышел на земную орбиту.

В космосе корабль провел ряд испытаний, а именно: перекачку горючего, что необходимо для отработки процедуры дозаправки в предстоящих полетах, и имитации вывода спутника на орбиту.

Spaceship не выполнил полного витка вокруг Земли, а должен быть приведен в заданном районе в Индийском океане. Впрочем, связь с ним не возобновилась после входа в земную атмосферу и впоследствии компания SpaceX сообщила о потере корабля.

Это уже третий испытательный полет Spaceship. Предыдущие два завершились неудачей.

Пусковая площадка в Техасе. Фото: Los Angeles Times

Что известно о Spaceship

Космический корабль Spaceship и ракета-носитель Super Heavy является самой высокой и мощной ракетой в мире. В сложенном состоянии они имеют высоту 122 м. Первая ступень оснащена 33 двигателями.

В будущем Spaceship планируется использовать для исследования далекого космоса и космического туризма.

Ранее мы сообщали, что SpaceX успешно произвела запуск космического корабля Starship, используя самую мощную в истории ракету-носитель Super Heavy. Впрочем, через некоторое время связь с корабля исчезла.

Напомним, что владелец компании SpaceX Илон Маск поделился кадрами по испытанию нового двигателя для космической ракеты Starship . Это тестирование было уникальным.