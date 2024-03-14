Як Марс впливає на клімат Землі та які наслідки нас очікують — відкриття вчених

Марс навпроти планети Земля. Зображення: shutterstock.com

Оскільки наразі один з найграндіозніших планів людства — колонізувати Марс, вчені всебічно та ретельно вивчають Червону планету. За відносно короткий проміжок часу вдалося зробити чимало відкриттів на сусіді Землі. А нещодавно було встановлено, що четверта планета Сонячної системи має досить сильний вплив на Землю й навіть здатна змінити її клімат.

Відповідне дослідження науковців з Університету Сіднея та Університету Сорбонна було оприлюднено в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

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Так, команда дослідників провела масштабний збір та аналіз даних за останні 65 млн років. В результаті їм вдалося виявити, що взаємодія Землі та Марсу має прихований вплив на цикли в глибинах океану.

А саме, гравітаційна взаємодія між двома планетами призводить до циклічних змін у глибоководних течіях, які повторюються кожні 2,4 млн років.

За минулий час глибоководні течії Землі неодноразово переживали періоди посилення та ослаблення. До прикладу, у періоди посилення течій виникають гігантські вири, які здатні дістати до найглибших частин океану і частково зруйнувати відкладення, створені в більш спокійні періоди.

Подальший аналіз цих течій показав, що їхнє виникнення синхронізується з періодами найсильнішого гравітаційного впливу Марса на Землю.

Крім цього, при взаємодії Марса та Землі виникає резонанс, який наближає нашу планету трохи ближче до Сонця і тим самим робить її більш "вразливою" до сонячного випромінювання. Відповідно планета й сильніше нагрівається.

Марс і Земля обертаються навколо Сонця. Зображення: Robert Lea/NASA

Дослідники впевнені, що їх відкриття допоможе краще розуміти та передбачити клімат Землі в майбутньому.

Також автори дослідження наголосили, хоч їх відкриття підтверджує ідею про те, що космічні тіла на кшталт зірок і найближчих планет можуть впливати на клімат Землі, у нинішньому глобальному потеплінні винні саме люди та їх діяльність. А отже, саме у наших руках майбутнє Землі і від нас залежатиме, чи буде й надалі планета нагріватися та потерпати.

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