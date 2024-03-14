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Марс способен изменить климат Земли — ученые озабочены открытием

14 марта 2024 21:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Как Марс влияет на климат Земли и какие последствия нас ждут — открытие ученых
Марс против планеты Земля. Изображение: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Поскольку один из самых грандиозных планов человечества — колонизировать Марс, ученые всесторонне и тщательно изучают Красную планету. За относительно короткий промежуток времени удалось совершить немало открытий на соседе Земли. А недавно было установлено, что четвертая планета Солнечной системы оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способна изменить ее климат.

Соответствующее исследование ученых из Университета Сиднея и Университета Сорбонна было опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

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Так, команда исследователей провела масштабный сбор и анализ данных за последние 65 млн лет. В результате им удалось обнаружить, что взаимодействие Земли и Марса оказывает скрытое влияние на циклы в глубинах океана.

А именно, гравитационное взаимодействие между двумя планетами приводит к циклическим изменениям в глубоководных течениях, повторяющихся каждые 2,4 млн лет.

За прошедшее время глубоководные течения Земли не раз переживали периоды усиления и ослабления. К примеру, в периоды усиления течений возникают гигантские водовороты, способные достать до глубочайших частей океана и частично разрушить отложения, созданные в более спокойные периоды.

Дальнейший анализ этих течений показал, что их возникновение синхронизируется с периодами сильнейшего гравитационного влияния Марса на Землю.

Кроме этого, при взаимодействии Марса и Земли возникает резонанс, который приближает нашу планету немного ближе к Солнцу и тем самым делает ее более "уязвимой" к солнечному излучению. Соответственно планета и сильнее нагревается.

 

Как Марс влияет на климат Земли и какие последствия нас ожидают – открытие ученых
Марс и Земля вращаются вокруг Солнца. Изображение: Robert Lea/NASA

Исследователи уверены, что их открытие поможет лучше понимать и предсказывать климат Земли в будущем.

Также авторы исследования подчеркнули, что их открытие подтверждает идею, что космические тела вроде звезд и ближайших планет могут влиять на климат Земли, в нынешнем глобальном потеплении виноваты именно люди и их деятельность. А значит, именно в наших руках будущее Земли и от нас будет зависеть, будет ли и дальше планета нагреваться и страдать.

Ранее мы рассказывали, что под поверхностью Марса обнаружили океан из замерзшей воды.

Напомним, мы писали, как сделать воду на Марсе пригодной для питья с помощью земных существ.

Также мы сообщали, что ученые создали революционную технологию, которая поможет обеспечить кислородом колонии на Марсе.

климат
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