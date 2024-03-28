Міноборони спільно з Мінцифрою розробляють для військових застосунок "Армія+"

Військовий з телефоном в руках. Фото: mc.today

Міноборони в співпраці з Мінцифрою розроблять застосунок для військових "Армія+". Його анонсували у лютому, а реліз планується на літо поточного року.

Про це в інтерв'ю повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Що відомо про застосунок "Армія+"

Метою створення застосунку є оцифровка паперових журналів і рапортів та надання послуг військовослужбовцям.

Із слів Катерини Черногоренко, в розробці застосунку залучені спеціалісти різних галузей:

юридичний відділ, який займається нормативно-правовими актами;

бізнес-аналітики, які опрацьовують сервіси;

продуктова команда, яка безпосередньо розробляє застосунок;

команда кіберфахівців, які опікуються протоколами захисту.

Окрім того, більшу частину розробили самі ж військовослужбовці ІТ-напрямку Міноборони.

Серед анонсованих послуг у застосунку було перелічено такі:

електронні рапорти;

електронне посвідчення військового, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

Для визначення потрібного функціоналу, Мінцифри проводили опитування безпосередньо серед військових, в них взяли участь близько декількох тисяч військовослужбовців.

"Створення застосунку "Армія+" — це не тільки про продуктовий бік: написання коду, формування UI/UX-дизайну тощо, а й про зміну нормативно-правових актів, ухвалення законів тощо. У цьому плані ми ще, скажу відверто, на початковому етапі й очікуємо змін, які допоможуть робити продукт краще і швидше", — розповіла про етапи розробки заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Додамо, що у вівторок 26 березня голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував велике оновлення у застосунку "Дія".

Також, у Міноборони створили електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".