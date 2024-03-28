Міноборони спільно з Мінцифрою розробляють для військових застосунок "Армія+"

Міноборони та Мінцифри розроблять застосунок для військових — що відомо
Міноборони в співпраці з Мінцифрою розроблять застосунок для військових "Армія+". Його анонсували у лютому, а реліз планується на літо поточного року.
Про це в інтерв'ю повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Що відомо про застосунок "Армія+"
Метою створення застосунку є оцифровка паперових журналів і рапортів та надання послуг військовослужбовцям.
Із слів Катерини Черногоренко, в розробці застосунку залучені спеціалісти різних галузей:
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юридичний відділ, який займається нормативно-правовими актами;
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бізнес-аналітики, які опрацьовують сервіси;
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продуктова команда, яка безпосередньо розробляє застосунок;
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команда кіберфахівців, які опікуються протоколами захисту.
Окрім того, більшу частину розробили самі ж військовослужбовці ІТ-напрямку Міноборони.
Серед анонсованих послуг у застосунку було перелічено такі:
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електронні рапорти;
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електронне посвідчення військового, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
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комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
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форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
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навчальні онлайн-курси для саморозвитку.
Для визначення потрібного функціоналу, Мінцифри проводили опитування безпосередньо серед військових, в них взяли участь близько декількох тисяч військовослужбовців.
"Створення застосунку "Армія+" — це не тільки про продуктовий бік: написання коду, формування UI/UX-дизайну тощо, а й про зміну нормативно-правових актів, ухвалення законів тощо. У цьому плані ми ще, скажу відверто, на початковому етапі й очікуємо змін, які допоможуть робити продукт краще і швидше", — розповіла про етапи розробки заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Додамо, що у вівторок 26 березня голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував велике оновлення у застосунку "Дія".
Також, у Міноборони створили електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".
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