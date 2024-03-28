Минобороны совместно с Минцифрой разрабатывают для военных приложений "Армия+"

Военный с телефоном в руках. Фото: mc.today

Минобороны в сотрудничестве с Минцифрой разработают приложение для военных "Армия+". Он был анонсирован в феврале, а релиз планируется на лето текущего года.

Об этом в интервью сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Что известно о приложении "Армия+"

Целью создания приложения является оцифровка бумажных журналов и рапортов и услуг военнослужащим.

По словам Екатерины Черногоренко, в разработке приложения вовлечены специалисты разных отраслей:

юридический отдел, занимающийся нормативно-правовыми актами;

бизнес-аналитики, прорабатывающие сервисы;

продуктовая команда, непосредственно разрабатывающая приложение;

команда киберспециалистов, которые занимаются протоколами защиты.

Кроме того, большую часть разработали сами военнослужащие ИТ-направления Минобороны.

Среди анонсированных услуг в приложении перечислены следующие:

электронные рапорты;

электронное удостоверение военного, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;

обучающие онлайн-курсы для саморазвития.

Для определения нужного функционала Минцифры проводили опрос непосредственно среди военных, в них приняли участие около нескольких тысяч военнослужащих.

"Создание приложения "Армия+" — это не только о продуктовой стороне: написание кода, формирование UI/UX-дизайна и т.д., но и об изменении нормативно-правовых актов, принятии законов и т.д. В этом плане мы еще, скажу откровенно, на начальном На этапе и ожидаем изменений, которые помогут делать продукт лучше и быстрее ", — рассказала об этапах разработки заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Добавим, что во вторник 26 марта глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал обновления в приложении "Дія".

Также, в Минобороны был создан электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".