Минобороны совместно с Минцифрой разрабатывают для военных приложений "Армия+"

Минобороны и Минцифры разработают приложение для военных — что известно
Минобороны в сотрудничестве с Минцифрой разработают приложение для военных "Армия+". Он был анонсирован в феврале, а релиз планируется на лето текущего года.
Об этом в интервью сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Что известно о приложении "Армия+"
Целью создания приложения является оцифровка бумажных журналов и рапортов и услуг военнослужащим.
По словам Екатерины Черногоренко, в разработке приложения вовлечены специалисты разных отраслей:
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юридический отдел, занимающийся нормативно-правовыми актами;
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бизнес-аналитики, прорабатывающие сервисы;
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продуктовая команда, непосредственно разрабатывающая приложение;
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команда киберспециалистов, которые занимаются протоколами защиты.
Кроме того, большую часть разработали сами военнослужащие ИТ-направления Минобороны.
Среди анонсированных услуг в приложении перечислены следующие:
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электронные рапорты;
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электронное удостоверение военного, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;
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комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;
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формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
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обучающие онлайн-курсы для саморазвития.
Для определения нужного функционала Минцифры проводили опрос непосредственно среди военных, в них приняли участие около нескольких тысяч военнослужащих.
"Создание приложения "Армия+" — это не только о продуктовой стороне: написание кода, формирование UI/UX-дизайна и т.д., но и об изменении нормативно-правовых актов, принятии законов и т.д. В этом плане мы еще, скажу откровенно, на начальном На этапе и ожидаем изменений, которые помогут делать продукт лучше и быстрее ", — рассказала об этапах разработки заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Добавим, что во вторник 26 марта глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал обновления в приложении "Дія".
Также, в Минобороны был создан электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".
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