Місяць втрачає свої розміри — чому це проблема та що чекає на людство

Натуральний супутник планети Земля. Зображення: shutterstock.com

Майже кожну ніч ми маємо змогу спостерігати за нашим земним супутником у різних його фазах. Проте із Землі важко помітити які-небудь зміни. Тим часом вчені заявляють, через те, що Місяць продовжує охолоджуватися, він зменшується в розмірах.

Дослідження з відповідними висновками було оприлюднено в авторитетному виданні Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

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Що досліджували вчені

Це нове дослідження було зосереджено на так званих лопатевих уступах, розширених хребтах, які, на думку вчених, спричинені тектонічною активністю.

Вчені провели аналіз останніх зображень Місяця, отриманих від Lunar Reconnaissance Orbiter, а також проаналізували дані сейсмометрів, встановлених під час місій Apollo.

Що з'ясували дослідники

Так, за словами науковців, кожні кілька сотень мільйонів років Місяць зменшується приблизно на 45 м. Звичайно, це навряд можна назвати швидкою зміною за людськими мірками. Проте, у масштабах космосу та для самого Місяця це значна зміна, якої достатньо, щоб бути причиною зсувів та землетрусів біля південного полюса супутника Землі.

Результати дослідження показали, що один із найпотужніших "місяцетрусів", зареєстрованих сейсмометрами Apollo, мав магнітуду 5 і тривав кілька годин, і його можливо спричинили лопатеві уступи біля південного полюса Місяця.

Астронавт на Місяці дивиться на Землю. Зображення: istockphoto.com

Чому це дослідження важливе та як це вплине на людство

Ця наукова праця може мати важливі наслідки для майбутніх місячних місій. Адже виявляється, що наш супутник не можна вважати стабільною платформою для побудови дослідницьких станцій. Принаймні деякі його області точно ні.

Якщо ми збираємося будувати космічну станцію на Місяці, краще не розміщувати її прямо в геологічно нестабільній зоні, наприклад такій, як Південний полюс.

На цю мить вчені все ще мають обмежену кількість даних щодо частоти та місця місячних землетрусів, але будь-яка інформація — як та, яку пропонують результати цього нового дослідження — буде корисною для планування місць майбутніх висадок на Місяць, зокрема місії Artemis з екіпажем.

"Ця робота допомагає нам підготуватися до того, що чекає на нас на Місяці — чи то інженерні споруди, які можуть краще протистояти місячній сейсмічній активності, чи захист людей від справді небезпечних зон. Оскільки ми наближаємося до дати запуску місії Artemis з екіпажем, важливо забезпечити максимальну безпеку наших астронавтів, обладнання та інфраструктури", — заявив геолог Ніколас Шмерр з університету Меріленда.

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Нагадаємо, ми розповідали, яким було б життя на Землі з двома місяцями.

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