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Луна охлаждается и уменьшается в размерах — как это угрожает человечеству

11 марта 2024 16:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Луна теряет свои размеры — почему это проблема и что ждет человечество
Естественный спутник планеты Земля. Изображение: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Почти каждую ночь мы можем наблюдать за нашим земным спутником в разных его фазах. Однако с Земли трудно заметить какие-либо изменения. Между тем ученые заявляют, из-за того, что Луна продолжает охлаждаться, она уменьшается в размерах.

Исследование с соответствующими выводами было обнародовано в авторитетном издании Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

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Что исследовали ученые

Данное новое исследование было сосредоточено на так называемых лопастных уступах, расширенных хребтах, которые, по мнению ученых, вызваны тектонической активностью.

Ученые провели анализ последних изображений Луны, полученных от Lunar Reconnaissance Orbiter, а также проанализировали данные сейсмометров, установленных во время миссий Apollo.

Что выяснили исследователи

Так, по словам ученых, каждые несколько сотен миллионов лет Луна уменьшается примерно на 45 м. Конечно, это вряд ли можно назвать скорым изменением по человеческим меркам. Однако в масштабах космоса и для самой Луны это значительное изменение, которого достаточно, чтобы быть причиной оползней и землетрясений у южного полюса спутника Земли.

Результаты исследования показали, что один из самых мощных "лунотрусов", зарегистрированных сейсмометрами Apollo, имел магнитуду 5 и длился несколько часов, и его возможно повлекли за собой лопастные уступы у южного полюса Луны.

 

Луна теряет размеры — почему это проблема и что ждет человечество
Астронавт на Луне смотрит на Землю. Изображение: istockphoto.com

Почему это исследование важно и как это повлияет на человечество

Данный научный труд может иметь важные последствия для будущих лунных миссий. Ведь оказывается, что наш спутник нельзя считать стабильной платформой для постройки исследовательских станций. По крайней мере, некоторые его области точно нет.

Если мы собираемся строить космическую станцию на Луне, лучше не размещать ее прямо в геологически нестабильной зоне, например, такой, как Южный полюс.

На данный момент у ученых все еще есть ограниченное количество данных относительно частоты и места лунных землетрясений, но любая информация — как та, которую предлагают результаты этого нового исследования — будет полезна для планирования мест будущих высадок на Луну, в частности миссии Artemis с экипажем.

"Эта работа помогает нам подготовиться к тому, что ждет нас на Луне — будь то инженерные сооружения, которые могут лучше противостоять лунной сейсмической активности или защита людей от действительно опасных зон. Поскольку мы приближаемся к дате запуска миссии Artemis с экипажем, важно обеспечить максимальную безопасность наших астронавтов, оборудования и инфраструктуры", — заявил геолог Николас Шмерр из университета Мэриленда.

Раньше мы писали, когда может исчезнуть наш спутник, Луна постепенно удаляется от Земли.

Напомним, мы рассказывали, какой была бы жизнь на Земле с двумя лунами.

Также мы сообщали, что известно о единственном человеке, похороненном на Луне.

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угроза

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